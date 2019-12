Depois da Black Friday, na última sexta-feira (29/11), agora é hora de aproveitar as ofertas da Cyber Monday! Para abrir o dia com bons descontos, confira a promoção (bastante) vantajosa desse bundle para Mac. Mas lembre-se: a oferta é limitada e durará até o fim do dia 3/12.

O pacote deste ano inclui softwares reconhecidos (e premiados) para Mac, como o Parallels Desktop. Além disso, o bundle vem com os apps PDF Expert, Aurora HDR, TextExpander e muitos outros. Vale destacar que, reunidos, todos os 13 apps do combo custariam quase US$1.300, mas durante esta Cyber Monday é possível adquiri-los por apenas US$36 com o código promocional CMSAVE40 !

Confira os apps a seguir, bem como seus preços normais:

Parallels Desktop 15 (US$80): execute milhares de aplicativos do Windows no seu Mac sem comprometer o desempenho — no caso específico do Parallels, estamos falando de uma assinatura anual e não da compra do software.

(US$80): execute milhares de aplicativos do Windows no seu Mac sem comprometer o desempenho — no caso específico do Parallels, estamos falando de uma assinatura anual e não da compra do software. PDF Expert (US$80): edite texto, imagens e links em PDFs.

(US$80): edite texto, imagens e links em PDFs. Aurora HDR 2019 (US$100): crie fotos HDR profissionais impressionantes em segundos.

(US$100): crie fotos HDR profissionais impressionantes em segundos. iMazing 2 (US$90): gerencie e transfira todos os seus dados do iOS entre dispositivos em um aplicativo.

(US$90): gerencie e transfira todos os seus dados do iOS entre dispositivos em um aplicativo. xMind 8 Pro (US$130): crie gráficos e tabelas com mapas.

(US$130): crie gráficos e tabelas com mapas. Banktivity 7 (US$70): veja todas as suas finanças pessoais em um só lugar.

(US$70): veja todas as suas finanças pessoais em um só lugar. NetSpot Pro (US$150): otimize sua conexão Wi-Fi (visualize, gerencie, solucione problemas, audite, planeje e implemente redes sem fio).

(US$150): otimize sua conexão Wi-Fi (visualize, gerencie, solucione problemas, audite, planeje e implemente redes sem fio). Windscribe VPN Pro (US$216): navegue na Internet com privacidade e proteja seus dados online.

(US$216): navegue na Internet com privacidade e proteja seus dados online. Live Home 3 Pro para Mac (US$70): crie plantas avançadas usando ferramentas de desenho intuitivas, aponte e clique.

(US$70): crie plantas avançadas usando ferramentas de desenho intuitivas, aponte e clique. TextExpander (US$50): economize tempo e criando atalhos automáticos de teclado.

(US$50): economize tempo e criando atalhos automáticos de teclado. RapidWeaver 8 (US$85): crie seu próprio site sem dificuldades.

(US$85): crie seu próprio site sem dificuldades. Disk Drill PRO (US$90): recupere arquivos excluídos acidentalmente do seu Mac.

(US$90): recupere arquivos excluídos acidentalmente do seu Mac. DeltaWalker Pro (US$60): compare, edite no local e mescle arquivos de texto lado a lado.

Ademais, dois outros apps estão com ótimos descontos com o código CMSAVE40 (válido também até amanhã): o Babbel Language Learning (US$96) e o KeepSolid VPN Unlimited (US$23).

Como dissemos, a oferta é válida até o dia 3/12 — o código promocional CMSAVE40 deve ser adicionado ao fim da compra. Caso você perca o prazo, ainda será possível adquirir o bundle com um bom desconto (tudo por US$50) até o dia 17/12.