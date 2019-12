O Facebook anunciou hoje o lançamento de uma nova ferramenta de transferência de fotos, a qual permitirá que os usuários da rede social possam migrar suas imagens para outros serviços a partir de uma conexão criptografada.

O recurso surgiu como uma forma dos usuários da rede social de “salvarem” suas imagens em outro serviço, porém o que está por trás da novidade é o acordo que o Facebook (bem como a Apple, o Google, a Microsoft e o Twitter) fez com o DTP , um projeto que visa fornecer mais opções para que dados pessoais sejam exportados entre plataformas.

Por ora, a ferramenta de “portabilidade” de fotos está disponível apenas para os usuários do Facebook na Irlanda, onde fica a sede internacional da empresa. Segundo a companhia, o recurso ainda está sendo testado e será aprimorado com base no feedback do público; não obstante, é provável que a opção estará disponível mundialmente já no primeiro semestre de 2020.

Além disso, por enquanto é possível migrar as fotos do Facebook somente para o Google Fotos. Ainda de acordo com a empresa, a transferência para outros serviços de armazenamento será oferecida no futuro.

Por quase uma década, permitimos que as pessoas baixassem suas informações do Facebook. A ferramenta de transferência de fotos que estamos começando a lançar hoje é baseada no código desenvolvido por meio da nossa participação no DTP.

Essa ferramenta será especialmente útil para usuários do Google Fotos que não fazem o backup automático de suas fotos pelo serviço. Se você é um usuário do Facebook e do Google Fotos que faz o backup das suas imagens, então é provável que a maioria das fotos postadas na rede social já estejam salvas no serviço do Google.

Mesmo que esse não seja o objetivo principal, entretanto, o recurso facilitará a vida daqueles que pretendem encerrar suas contas da rede social, uma vez que não será necessário fazer o download de cada imagem postada individualmente.

A Maçã oferece um apanhado de ferramentas que possibilitam aos usuários exportarem seus dados do ID Apple — inclusive, qualquer usuário pode baixar as suas informações, uma vez que a opção da Maçã é disponibilizada em todo o mundo.

via 9to5Mac