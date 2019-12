Vídeo: AirFly Pro, transmissor/receptor de áudio para fones de ouvido Bluetooth

No meio do ano passado, publiquei aqui no site meu review do AirFly — um moderno transmissor para fones de ouvido Bluetooth, criado para quem quer assistir a filmes/séries em viagens de avião com seus AirPods, por exemplo.

Agora, a fabricante Twelve South está de volta com o AirFly Pro. A nova versão traz um novo design, o dobro de bateria (com recarga via USB-C), suporte a dois fones conectados simultaneamente e agora é, além de um transmissor, também um receptor Bluetooth.

No vídeo acima, lhes trago um unboxing e hands-on com o produto, comparando-o com o anterior e mostrando como ele funciona. Não viajo, de jeito nenhum, sem o meu AirFly!

Junto à nova versão Pro, a Twelve South lançou também o AirFly Duo (com 20 horas de bateria e suporte a dois fones simultâneos) e o AirFly USB-C (idem, só que com a ponta USB-C em vez de 3,5mm). O AirFly Pro é o que adiciona o modo RX, para uso com dispositivos de som sem Bluetooth.

O AirFly Classic continua à venda por US$45, enquanto o Duo sai por US$50, o USB-C por US$65 (sim, é o mais caro de todos) e o Pro por US$55.