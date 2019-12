Apple anuncia os melhores apps e jogos de 2019; evento especial não foi o que se esperava

No dia 18 de novembro, a Apple surpreendeu ao convidar a imprensa para mais um evento especial em 2019, o qual ocorreu ontem (2 de dezembro) em Nova York, às 18 horas (pelo horário de Brasília). Mas o evento não foi nada daquilo que nós (e muitos) esperávamos.

A Apple sabe que, ao enviar um convite para a imprensa, criaria no mínimo um grande burburinho — mesmo não sendo aguardado nenhum lançamento de hardware ou algo do tipo. O problema é que possíveis referências ao evento terminaram aí, no convite. Absolutamente nada no site da empresa ou informações extras sobre o evento foram divulgadas. Na hora marcada, silêncio total da Apple (seja no Apple.com, nas redes sociais, etc.).

A follow up to the “Apple event” that was held today. As I said, not an event, and was overblown unfortunately. Apple simply had developers in their NY apartment talk to media about their apps. Talks/demos. This is for Apple’s best apps of 2019 list, coming midnight. No launch. https://t.co/PCxe0v51tr — Mark Gurman (@markgurman) December 2, 2019 Algumas notícias sobre o “evento da Apple”, realizado hoje. Como eu disse, não foi um evento e, infelizmente, foi algo exagerado. A Apple simplesmente chamou desenvolvedores para o seu apartamento em Nova York para que eles conversassem com a mídia sobre seus aplicativos. Palestras/demonstrações. Isso foi para a lista dos melhores apps da Apple para 2019, que sairá à meia-noite. Sem nenhum lançamento.

Mark Gurman, da Bloomberg, disse que o evento em si não foi nada demais: apenas alguns desenvolvedores apresentando seus aplicativos para alguns membros da imprensa num espaço que a companhia têm em Manhattan. E só.

Dito isso e frustrações à parte, a Maçã liberou — muitas horas depois do evento, é bom notar — a sua lista de melhores apps e jogos de 2019 (como tradicionalmente fez em 2018, 2017, 2016…).

“Desenvolvedores de todo o mundo nos inspiram com apps inovadores que têm o poder de influenciar a cultura e mudar as nossas vidas, e neste ano isso é mais verdadeiro do que nunca. Os ganhadores dos Melhores Apps e Jogos na App Store de 2019 refletem o nosso desejo global por conexão, criatividade e diversão”, disse Phil Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple. “Estamos contentes em anunciar um grupo tão diverso entre os ganhadores da App Store de 2019, demonstrando que ótimo design e criatividade vêm de desenvolvedores grandes e pequenos, e de qualquer canto do mundo. Nós congratulamos todos os vencedores e os agradecemos por tornar 2019 o melhor ano da história da App Store.”

Confira os vencedores, abaixo:

Melhores apps de 2019

App do ano para iPhone

App do ano para iPad

App do ano para Mac

App do ano para Apple TV

Tendência em apps de 2019: Aprenda a contar histórias

A Apple observou que, em 2019, um sem número de apps ajudou usuários a “preencher a página branca proverbial com nossas memórias, sonhos, imagens e vozes — e isso com mais poder e personalidade do que nunca”.

Citando apps como Anchor, Canva: Stories e Vídeos, Unfold — Editor de Histórias, Steller, Spark Camera – Video Editor, Over: Edit Photos & Add Text e Wattpad, a Apple diz que “qualquer um pode se expressar por meio de podcasts, histórias únicas e montagens reais de fotos de uma forma mais simples do que nunca”.

Melhores jogos de 2019

Jogo do ano para iPhone

Jogo do ano para iPad

Jogo do ano para Mac

Jogo do ano para Apple TV

Tendência em jogos de 2019: grandes sucessos reimaginados

O ano de 2019 marcou o (re)lançamento de vários grandes sucessos no iOS, agora usando tecnologias modernas, designs ousados e recursos inovadores.

A Apple cita hits como Mario Kart Tour, Dr. Mario World, Minecraft Earth, Pokémon Masters, Assassin’s Creed Rebellion, Gears POP!, The Elder Scrolls: Blades, Alien: Blackout e Call of Duty: Mobile, explicando que eles “não são meros remakes e tributos — e sim lançamentos originais que deram nova vida às franquias mais amadas na história dos games”.

Melhor jogo do ano para Apple Arcade

A Apple elegeu, também, Sayonara Wild Hearts (da Simogo) o melhor jogo da primeira leva de títulos lançados com o Apple Arcade.

Os mais baixados do ano

Além das escolhas da Apple, em si, também temos novas páginas especiais na App Store com os aplicativos mais baixados de 2019 e os jogos mais baixados de 2019.