Ladrões assaltam Apple Store e são presos após perseguição de helicóptero no Reino Unido

Achou que a onda de roubos a lojas da Apple era um fenômeno exclusivo do Brasil dos Estados Unidos? Pois achou errado. A ocorrência mais recente vem do Reino Unido, e ela conta com alguns detalhes bem cinematográficos.

As informações são do Daily Echo: a Apple Festival Place, na cidade de Basingstoke (sudoeste da Inglaterra), foi invadida recentemente por três homens, que atacaram o segurança que protegia o local e fugiram com sete iPhones valendo cerca de £8 mil (R$44 mil).

Após a notificação, a polícia local iniciou uma perseguição envolvendo agentes no solo e nada menos que um helicóptero. Ao total, nove pessoas foram identificadas como envolvidas no crime; todas foram presas e aguardam julgamento; os iPhones, por sua vez, foram recuperados e aparentemente passam bem.

Apple Watch ajuda a prender bandidos

Enquanto isso, na cidade de Roseville (Califórnia, EUA), um recurso do Apple Watch (ou, mais precisamente, do serviço Buscar) ajudou a polícia a localizar o dispositivo e prender dois bandidos.

Segundo informações da Fox40, um homem teve seu Apple Watch roubado por dois bandidos e usou o app Buscar para localizar o relógio; o rapaz, então, notificou a polícia, que foi à localização evidenciada pelo serviço e iniciou as buscas no trailer lá encontrado. Os policiais tiveram dificuldades para encontrar o Watch (e, portanto, incriminar os malfeitores) — até que o dono resolveu entrar em ação.





O rapaz usou o app Buscar para fazer com que o relógio emitisse um som, o que permitiu que os agentes encontrassem o dispositivo num armário nos fundos do veículo — e provassem o malfeito dos bandidos, que foram imediatamente presos sob as acusações de apropriação indevida e posse de substâncias ilegais.

Nada mau, hein?

via Cult of Mac, iMore