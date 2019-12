Promoções do dia na App Store: DaisyDisk, ACDSee Pro, iStats X: CPU & memória e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta terça-feira!

O DaisyDisk é uma grande ferramenta para encontrar espaços ocupados no seu Mac. Se você possui um Mac com 128GB de armazenamento, por exemplo, o app é quase que um item obrigatório!

Após analisar o disco selecionado, o DaisyDisk apresenta, de uma forma visual muito intuitiva, o espaço ocupado por todos os arquivos no drive — separados em suas respectivas pastas, com cores diferentes, que podem ser clicadas para exibir mais detalhes. Nesse modo de navegação é possível se aprofundar mais no disco, bastando clicar nele.



Nota na App Store

Minha nota

Se desejar acessar a pasta diretamente pelo Finder, essa opção está disponível pela janela do DaisyDisk. Vale ressaltar ainda que o app funciona não apenas com drives internos, mas com qualquer disco que esteja conectado ao computador, seja via USB ou Thunderbolt.

Aproveite a oferta! 😉

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$43 de desconto:

Apps para iOS

Mais recursos para suas fotos.

Timer.

Previsão do tempo.

Guia do céu.

App para macOS

Utilitário para sistema.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😉