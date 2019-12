Já falamos aqui (duas vezes!) do Xiaomi Mi Watch, relógio inteligente da indefectível fabricante chinesa que tem um visual, digamos, demasiadamente inspirado no Apple Watch. Pois sabem o que faltava para ele se aproximar ainda mais do relógio da Maçã? Sim, suporte ao iOS — e agora ele tem!

O dispositivo, que foi lançado há algumas semanas, ganhou hoje sua primeira atualização de software (de código XM037 ), trazendo o suporte ao iOS como grande chamariz. O update será liberado ao longo dessa semana e os usuários podem aplicá-lo por meio do próprio relógio, na sua área de configurações.

A integração entre o smartwatch e o iPhone ocorre pelo aplicativo Xiaomi Mi Wear, que será disponibilizado na App Store ao longo dos próximos dias e permite que o Mi Watch exiba (e administre) notificações, controle a reprodução de músicas e envie informações de saúde/atividade ao Google Fit no smartphone (infelizmente, a plataforma Saúde, da Apple, continua fechada).

Além disso, a atualização do relógio traz algumas melhorias de performance e correções de bugs, como uma falha que congelava o dispositivo durante sua configuração inicial. Agora, tudo isso isso ficou (na teoria) para trás.

Vale notar, claro, que as novidades ainda são restritas aos usuários chineses, já que o Mi Watch — por enquanto — tem sua disponibilidade restrita ao País da Muralha. Uma versão global do reloginho deverá ser lançada em breve pela Xiaomi. Interessados?

via GSMArena | imagem: The Verge