Como esperado, a Sony finalmente começou a atualizar suas Smart TVs mais recentes para incluir o suporte ao AirPlay 2 e ao HomeKit, da Apple.

Entre os modelos compatíveis estão, inicialmente, as TVs das séries XBR A9G, XBR Z9G, XBR X950G e XBR X850G (55, 65, 75 e 85 polegadas). Diferentemente do que havia sido divulgado anteriormente, os aparelhos das séries XBR A9F e XBR Z9F lançados em 2018 também entraram na lista de compatibilidade da fabricante, felizmente.

Além do suporte ao AirPlay 2 e ao HomeKit, a atualização do Android 9 Pie para as Smart TVs da Sony supracitadas também trouxe compatibilidade com a tecnologia Dolby Atmos; o update está disponível nos Estados Unidos, no Canadá e na América Latina, incluindo o Brasil — ainda não há informações sobre a disponibilidade da atualização na Europa, mas é provável que isso ocorra em breve.

Com o AirPlay 2, usuários podem transmitir vídeos, músicas e fotos diretamente de um iPhone, iPad ou Mac para a Smart TV. Ademais, o suporte ao HomeKit permite que usuários controlem facilmente seus aparelhos por meio da Siri ou no app Casa (Home) no iOS e no macOS.

Vale lembrar que o app Apple TV já pode ser instalado em alguns modelos de Smart TVs da Sony, permitido-lhe reproduzir e assistir a conteúdos em vídeo da iTunes Store — além, é claro, das produções originais do Apple TV+.

via MacRumors