Spotify lança Sleep Timer para iOS; Microsoft To Do e Tripsy são atualizados

Mais um dia, mais atualizações da App Store. Entre as novidades de hoje, o Spotify adicionou um recurso bastante requisitado pelos usuários do seu app para iOS (então disponível apenas para Android): Sleep Timer.

Ademais, o app Microsoft To Do ganhou suporte a notificações push e o app de viagem Tripsy também ganhou boas novidades recentemente, incluindo um novo recurso de automação de viagem, como veremos a seguir.

Spotify

Como dissemos, o Spotify levou para o iOS um recurso bastante interessante e que já estava disponível nos dispositivos Android: o Sleep Timer. Com a “novidade”, usuários podem dormir ao som do seu álbum ou playlist favorita sem acordar no meio da noite com a música ainda tocando.

Ao ajustar o timer do Spotify, o app iniciará a contagem regressiva e, após o tempo definido, interromperá a reprodução. Para criar um novo temporizador, o usuário deve clicar nos três pontinhos em frente ao nome da música e tocar na opção “Sleep Timer”.

O recurso está sendo distribuído para todos os dispositivos iOS ao redor do mundo gradativamente, então pode ser que alguns usuários não o vejam neste momento.

Microsoft To Do

A grande novidade dessa atualização do app de lembretes da Microsoft é o suporte a notificações push para contas pessoais. Agora, o app alerta sempre que outra pessoa adicionar ou desmarcar uma tarefa de uma lista compartilhada, permitindo que todos os participantes acompanhem as alterações.

Além disso, o gerenciador de tarefas permite que ao usuário importar suas listas compartilhadas do Wunderlist e possibilita que você as compartilhe com outras pessoas diretamente do app.

Tripsy

Por fim, o app de roteiro de viagem Tripsy foi atualizado para a versão 2.2[.1] com uma boa novidade: automação de dados de viagens. Com a opção, usuários podem encaminhar reservar de voos, hotéis, carros e muito mais.

Todas as informações (como data, horário, local, código de reserva…) são lidas pelo Tripsy a partir do email de confirmação das reservas, possibilitando que o app crie automaticamente uma nova viagem com as atividades necessárias para manter tudo organizado para o usuário.

Além da novidade, alguns bugs foram corrigidos nessa versão, além de outras melhorias.