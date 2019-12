Google Fotos adiciona opção de chat; Calendars, Microsoft Remote Desktop e GoPro são atualizados

Nas atualizações de apps de hoje, veremos que o Google Fotos adicionou uma nova opção para compartilhar imagens com outras pessoas bem mais, digamos, voltada para o lado social da coisa.

Além disso, o app Calendars da Readdle agora conta com suporte ao Outlook e a múltiplas contas — dois recursos bastante requisitados pelos usuários. O Microsoft Remote Desktop foi atualizado (após quase um ano à deriva) e o app GoPro também ganhou algumas novidades e melhorias.

Google Fotos

O Google divulgou recentemente um novo recurso para o seu app Fotos, no qual usuários do serviço de armazenamento da companhia podem compartilhar imagens em chats embutidos no app; ou seja, agora é possível enviar mensagens de textos para amigos e familiares com quem você compartilha suas fotos diretamente pelo aplicativo.

O recurso em si é simples de usar: depois de selecionar uma foto e tocar em compartilhar, você verá uma nova opção “Enviar no Google Fotos”; em seguida, toque no ícone dos contatos mais frequentes ou procure um usuário por nome, número de telefone ou email. É possível, ainda, criar um grupo com quantas pessoas você desejar e enviar as mensagens a todas elas de uma só vez.

Para receber a imagem e a mensagem, o usuário necessariamente precisará de uma conta do Google para fazer login no app Fotos, mas isso não deverá ser um problema considerando que a companhia já possui 1 bilhão de usuários ativos.

A novidade está sendo lançada hoje, mas a distribuição ocorrerá nas próximas semanas em várias plataformas, incluindo iOS, Android e web.

Calendars da Readdle

Um dos apps de calendário mais populares que existem, o Calendars da Readdle, recebeu recentemente uma atualização que implanta o suporte aos conteúdos do Microsoft Exchange, tornando a integração entre as duas plataformas mais simples e eficiente.

Além disso, o app agora também suporta múltiplas contas, sejam elas do Google (anteriormente padrão), Outlook (Exchange) e do iCloud! Com isso, é possível acompanhar os diferentes calendários sincronizados com cada uma dessas contas para nunca mais se perder nos compromissos.

Microsoft Remote Desktop

Após um erro misterioso que fez com que o app Microsoft Remote Desktop para iOS fosse retirado da App Store imediatamente depois de ganhar uma atualização (depois de quase um ano sem novidades), enfim o software de virtualização da Microsoft voltou ao ar — e com boas novidades!

Além do suporte aos iGadgets mais recentes, o Microsoft Remote Desktop agora está compatível com o Modo Escuro do iOS 13. Além disso, o app ganhou uma nova interface para o Connection Center e para o teclado na tela auxiliar, entre outros recursos.

Para quem não conhecia o Microsoft Remote Desktop, o app permite aos usuários acessarem seus PCs a partir de iPhones, iPads e Macs usando o endereço IP de uma rede. Com isso, é possível acessar a área de trabalho, além de basicamente todos os outros recursos do sistema a partir de controles e gestos multitoque.

GoPro

O app de gerenciamento e transferência de imagens/vídeos gravados pela GoPro agora oferece para o usuário mais controle durante o corte de um vídeo, para que você edite-o com ainda mais cautela.

Contudo, no caso de algum problema, também é possível recuperar edições feitas em um vídeo nessa atualização — recurso igualmente necessário caso o app feche inesperadamente durante uma edição.

Por fim, o app recebeu alguns acabamentos e correções de erros.

via TechCrunch, 9to5Mac