O feitiço voltou contra o feiticeiro? Recentemente, o pesquisador de segurança Brian Krebs descobriu que o iPhone 11 Pro está coletando dados de localização do usuário de maneira ininterrupta, mesmo sem permissão.

Krebs demonstrou a atividade no vídeo a seguir, no qual utiliza um iPhone 11 Pro rodando o iOS 13.2.3. Nesse caso, o ícone (que parece com uma seta) que indica o uso dos Serviços de Localização persiste mesmo após o usuário tendo desativado manualmente o acesso a esse tipo de informação.

Krebs sugere que a atividade pode estar relacionada ao hardware do iPhone 11 Pro, mais especificamente com a implantação do suporte ao Wi-Fi 6 no gadget, mas isso não passa de uma teoria dele.

De qualquer forma, o que poderia ser uma falha no sistema da Maçã foi enxergada com certa normalidade pela empresa; em resposta à descoberta do pesquisador, a gigante de Cupertino disse que “determinados serviços do sistema” continuam coletando dados de localização mesmo quando o usuário nega o acesso a essa informação por um determinado app ou recurso.

Nós não vemos implicações reais de segurança. É esperado que o ícone dos Serviços de Localização apareça na barra de status quando os Serviços de Localização estiverem ativados. O ícone aparece para serviços do sistema que não possuem uma opção nos Ajustes.

Vale notar que a situação ocorre quando os Serviços de Localização do sistema estão ativados, mas o acesso a apps e recursos do iOS foi negado manualmente pelo usuário; se você desativar completamente essa opção no dispositivo (Ajustes » Privacidade » Serviços de Localização), então sob nenhuma circunstância esse tipo de informação poderá ser coletada.

Não obstante, o pesquisador sugere que a ocorrência contradiz a alegação da Apple de que os usuários possuem controle sobre o compartilhamento de sua localização. Nesse caso, se alguém deseja que os Serviços de Localização estejam ativados para o app Mapas (Maps), mas desativados para todo o resto, esse dado também será disponibilizado para algum outro recursos do sistema também, inevitavelmente.

via AppleInsider | imagem: IGN Brasil