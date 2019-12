iPlace oferece workshop para pais restringirem o uso do iPhone por crianças

No dia 5 de dezembro (também conhecido como amanhã), a iPlace realizará um workshop com uma finalidade muito legal: auxiliar pais e tutores na criação e no gerenciamento de regras para restringir o uso de iPhones por crianças.

O workshop acontecerá em todas as 142 lojas da iPlace pelo Brasil por um time de especialistas em soluções Apple; o conteúdo tem a curadoria de Marília Guimarães, do EntendendoiPhone (que participou do MacMagazine no Ar #340).

A ideia é mostrar recursos que podem ajudar as crianças a extrair o máximo do potencial de entretenimento e aprendizado do iPhone, mas com total segurança.

O timing é bom pois estamos no fim do ano (Natal) e muitas crianças/adolescentes acabam ganhando iGadgets de presente. E, caso isso aconteça, os pais já conseguirão implementar os conhecimentos do workshop.

Serão ensinadas configurações específicas como recursos para impedir compras na App Store, permitir ou não apps e recursos integrados, evitar conteúdo explícito e checar as classificações de conteúdo, restringir a busca na internet da Siri, limitar o uso do Game Center e mais.

Segundo levantamento recente do aplicativo AppGuardian, voltado para o controle parental, as crianças passam, em média, 5,7 horas por dia no celular, durante a semana; no fim de semana, o tempo sobe 20%, chegando a 6,9 horas por dia.

Eis a declaração da Marília, embaixadora da iPlace:

Os pais sabem que os smartphones estão presentes ativamente na vida de seus filhos, como parte do cotidiano dos pequenos. Desta forma, lançar mão de recursos que possam controlar esse uso é uma ótima alternativa. Isso é a tecnologia auxiliando o uso responsável da tecnologia. A iPlace se preocupa também com a melhor utilização dos dispositivos móveis que comercializa, e, desta forma, quer auxiliar seus clientes no uso responsável das soluções adquiridas, o que inclui o cuidado com as crianças. Só assim podemos protegê-los de prováveis questões e crimes virtuais, promovendo o uso seguro. O ideal é conhecer os jogos e YouTubers preferidos dos filhos, organizar a rotina de uso, evitar a dependência da tecnologia e manter o diálogo sempre aberto.

O workshop “Restrição para quem compartilha iPhone com crianças” acontecerá amanhã, 5/12, às 19h, em 142 unidades da iPlace espalhadas por 25 estados do Brasil.

