Vídeo: designer imagina como seria um iPhone dobrável

As telas dobráveis chegaram com tudo agora em 2019. Mas será que estamos diante de uma tecnologia que veio para ficar ou lidando com mais uma que terá uma passagem curta?

Ainda que os aparelhos assim tenham um ar de protótipo e a implementação não seja a melhor possível (pelo menos não até o momento), muita gente está curtindo a ideia, a proposta desses telefones de um modo geral.

Conhecendo a Apple, eu diria que ela dificilmente adentrará esse terreno no curto prazo por inúmeros motivos (maturidade da tecnologia, problemas de produção, etc.), mas designers estão aí para imaginar como seria um aparelho da Maçã assim, não é mesmo? Foi o que fez Hasan Kaymak, com o seu “iPhone 12 Pro Fold”.

Na visão dele, o iPhone dobrável seria bastante similar ao Galaxy Fold em formato: aberto, temos uma tela praticamente do tamanho de um tablet pequeno, enquanto que fechado teríamos uma tela frontal de boa proporção. Só resta saber se, tecnologicamente falando, isso seria possível, visto que a tela frontal do Galaxy Fold é muito menor.

Alguém aqui interessado em um iPhone dobrável?

via iClarified