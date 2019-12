É a primeira oportunidade "oficial" de gravar vídeos comuns com as famigeradas figurinhas da Maçã

Talvez muita gente não lembre da existência dele, mas a Apple mantém um aplicativo próprio de “vídeos divertidos” (sic) na App Store, o Clips. Pois ele acabou de chegar à versão 2.1 com algumas novidades bem interessantes — para quem gosta, pelo menos.

A principal adição, aqui, é o suporte aos Animojis e Memojis . Com isso, você pode incluir as famigeradas figurinhas, baseadas em animais ou no seu rosto, nas suas criações em vídeo. O Clips é capaz de “detectar” seu rosto numa filmagem e automaticamente substituí-lo pelos elementos animados, e você pode juntar esse recurso às demais habilidades do aplicativo — como filtros, texto animado, adesivos de música e muito mais.

Vale notar que a adição dos Animojis/Memojis funciona tanto com vídeos gravados dentro do aplicativo quanto com filmagens feitas externamente e salvas na sua biblioteca – neste segundo caso, o Clips escaneia o vídeo e detecta o seu rosto da mesma forma que aconteceria com um filme sendo gravado em tempo real.





A mudança pode parecer inconsequente, mas olhando de um determinado ângulo, é até bem significativa: essa é a primeira forma que os usuários do iOS têm de gravar vídeos comuns utilizando Animojis e Memojis — até agora, as figurinhas estavam “presas” ao iMessage. Alguns desenvolvedores tentaram criar soluções alternativas, mas sempre esbarravam em limitações de API e não conseguiram trazer experiências completas. Agora, aqui está ela.

Vale notar que, além da grande novidade, o Clips 2.1 traz ainda novos adesivos do Mickey e da Minnie, um novo pôster natalino e suporte a idiomas com escrita da direita para a esquerda, como o árabe e o hebreu.





O aplicativo está disponível gratuitamente na App Store e é compatível com iPhones, iPads e iPods touch rodando o iOS 13 — lembrando que, para aproveitar as novidades relacionadas aos Animojis/Memojis, você precisa ter um iPhone ou iPad Pro com câmera frontal TrueDepth (isto é, com Face ID).