Apple libera as quartas versões beta do iOS 13.3, do iPadOS 13.3, do watchOS 6.1.1 e do tvOS 13.3

A Apple acaba de liberar para desenvolvedores — pouco mais de duas semanas depois das terceiras — as quartas versões beta do iOS 13.3 (compilação 17C5053a ), do iPadOS 13.3 (idem), do watchOS 6.1.1 ( 17S5449b ) e do tvOS 13.3 ( 17K5449a ).

Vale lembrar que nós destacamos algumas novidades/mudanças no post das primeiras betas, incluindo a volta dos Limites de Comunicação para o Tempo de Uso e a correção do bug de gerenciamento de RAM que acabou já aterrissando para todos com o iOS/iPadOS 13.2.2.

Já o tvOS 13.3 trará de volta um ajuste para que usuários possam colocar os conteúdos Seguintes (Up Next) de volta à barra superior do sistema operacional.

O Safari do iOS/iPadOS 13.3 também passa a suportar chaves de segurança compatíveis com as tecnologias NFC , USB e Lightning FIDO2. Com isso, o navegador móvel da Maçã se tornará compatível com acessórios como o YubiKey, equipados com conector Lightning, os quais podem ser usados para autenticação de dois fatores ainda mais segura. Ao utilizar uma chave dessas, você nem mesmo precisa digitar o código já que tudo é feito de forma automática e segura.

Ficaremos ligados caso pintem mais novidades nas betas liberadas hoje, é claro!

