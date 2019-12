As novidades do Apple TV+ desta rodada incluem um documentário multi-milionário sobre a cantora americana Billie Eilish e a divulgação de alguns nomes que comporão o elenco de “Fundação”, uma série inspirada nos livros de Isaac Asimov.

Sem mais delongas, vamos às notícias.

Documentário sobre Billie Eilish

Não tem como negar que 2019 foi o ano da cantora americana Billie Eilish, de apenas 17 anos. Após um sucesso estratosférico do álbum “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” e ser nomeada a “Artista do Ano” pelo Apple Music Awards, agora Eilish também é uma das adições mais recentes ao Apple TV+.

De acordo com uma nova reportagem do Hollywood Reporter, a Apple pagou US$25 milhões pelos direitos de um documentário sobre a artista, o qual focará no lançamento do seu álbum de estreia.

Ainda segundo a notícia, a próspera produção sobre Eilish será transmitida pelo Apple TV+. Isso pode indicar uma mudança nos hábitos da Maçã, que costumava divulgar suas produções relacionadas à música no próprio Apple Music — a exemplo dos documentários sobre a turnê mundial de Taylor Swift e outro envolvendo a produção do álbum “Songwriter”, de Ed Sheeran.

Porém, até mesmo esses títulos estão sendo transferidos para o app Apple TV, mas o usuário é levado para o Apple Music para de fato acessar o conteúdo (uma descoberta feita por Tim Hardwick).

Talvez essa “realocação” signifique que a Apple esteja levando qualquer tipo de produção audiovisual assinada por ela para o seu serviço de streaming de vídeos, o que contribuiria para aumentar o catálogo de conteúdo original da empresa.

Apresentação ao vivo disponível no Apple Music

Como dissemos, Eilish foi homenageada na primeira edição do Apple Music Awards, cerimônia de música que elegeu a cantora com o prêmio de “Artista do Ano”, “Melhor Álbum do Ano” e “Compositor do Ano”.

Para comemorar, como informamos, ela fez um show no Steve Jobs Theater, o qual foi transmitido ao vivo ontem pela Apple (dentro do app Música). Se você perdeu a apresentação, é possível assistir a ela novamente no serviço de streaming de música da Maçã a qualquer momento por aqui.

Elenco de “Fundação”

Após mais de um ano desde as primeiras movimentações da produção da série “Fundação”, inspirada na trilogia de Isaac Asimov, enfim a companhia deu outro passo a frente e escalou cinco novos nomes para compor o elenco da série, como divulgado pela Variety.

De acordo com a notícia, os atores Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrance Mann e Cassian Bilton se juntaram aos protagonistas Lee Pace (Brother Day) e Jared Harris (Hari Seldon) como participantes regulares da série.

Ainda segundo as informações, Llobell interpretará Gaal, um gênio matemático, enquanto Harvey interpretará Salvor, um guarda de um planeta remoto. Birn fará o papel de Demerzel (o braço direito de Brother Day) e Mann interpretará Brother Dusk, enquanto Bilton interpretará Brother Dawn, o membro mais jovem da família e sucessor de Brother Day.

Após o fim das audições para os personagens restantes de “Fundação”, a produção passará para as filmagens — portanto, podemos supor que a série poderá ser lançada no fim de 2020, mas ainda não há informações exatas sobre isso.

