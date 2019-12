Apple Stores em Toronto, no Japão e na Califórnia (re)abrirão neste mês

Fim de ano é sinônimo de aumento das vendas da Maçã, e a companhia já começou a se preparar para as festividades que vêm por aí com inaugurações e reaberturas de Apple Stores nas próximas semanas.

Entre as novidades, a nova Apple Store em Toronto (no Canadá) deverá ser inaugurada neste mês, enquanto a abertura da 10ª loja no Japão ocorrerá no próximo dia 14. Ademais, a companhia reabrirá sua unidade em San Mateo (na Califórnia) no próximo sábado (7/12).

Toronto

A tão aguardada expansão da Apple Eaton Centre em Toronto pode estar (enfim) prestes a ocorrer. Como informamos, as notícias acerca de uma nova Apple Store no território canadense começaram a pipocar no começo do ano, e era esperado que a nova loja fosse inaugurada em outubro passado — o que não ocorreu.

Agora, aparentemente a companhia pode estar prestes a abrir a sua nova (e expandida) loja no Eaton Centre ainda neste mês, mais precisamente na primeira quinzena, segundo informações do MacRumors.

Ainda que a data de inauguração exata não tenha sido divulgada, é possível confirmar que a nova loja será expressivamente maior (com cerca do dobro do tamanho) do que a unidade atual. Com aproximadamente 930m², a companhia terá mais do que espaço suficiente para realizar as sessões do Today at Apple e usufruir do seu novo design de varejo.

Se a inauguração realmente estiver tão perto assim, é curioso que a companhia não tenha promovido ou mesmo esteja fazendo algum suspense sobre a nova loja no Canadá; de qualquer forma, continuaremos acompanhando as notícias sobre essa abertura por lá.

Japão

Como se nove lojas não fossem suficientes, a Apple está prestes a abrir sua 10ª unidade no Japão: a Apple Kawasaki. A nova localidade será inaugurada no dia 14/12 na cidade de Kawasaki, mais precisamente no centro de compras Lazona Kawasaki Plaza.

Como de costume, a Apple iniciou as celebrações da inauguração com novas imagens de fundo temáticas, as quais você pode baixar a seguir para o seu Mac, iPad e iPhone:

San Mateo

Já no próximo fim de semana, a companhia reabrirá uma de suas (menores) mais clássicas Apple Stores nos EUA: a Apple Hillsdale, localizada na cidade californiana de San Mateo. De acordo com o site da Maçã, a reinauguração ocorrerá no sábado (7/12) às 10h (horário local) no Hillsdale Shopping Center.

A mudança de local (de um espaço interno do shopping para uma praça externa) permitiu que a companhia aproveitasse o espaço extra para adicionar uma Video Wall e um pequeno fórum para as sessões do Today at Apple. Como outras reformas que a companhia vêm realizando ao redor do mundo, a reconstrução da Apple Hillsdale também foi inspirada no novo design de varejo da empresa.

Perto dali, a expansão de uma das lojas flagship da Maçã avança. Como nós informamos em fevereiro passado, a Apple Valley Fair também deverá ganhar um espaço ainda maior e o design mais recente da companhia — porém ainda não há informações sobre quando a inauguração ocorrerá.

via 9to5Mac: 1, 2