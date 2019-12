Após ter lançado um app para iOS com alguns dos melhores clássicos da TV e do cinema, a STARZPLAY também debutou agora nos Canais da Apple TV. Com isso, usuários podem assinar o serviço diretamente pelo app Apple TV e curtir o conteúdo do canal em iPhones, iPads, iPods touch, Macs e Apple TVs.

Da mesma forma que o app, o canal da STARZPLAY também oferece um extenso catálogo que inclui filmes, séries de TV e produções originais, como “Leavenworth”, “Dublin Murders” e “The Rook”.

Além disso, o valor também é o mesmo: R$14,90/mês ao fim do período de avaliação de 7 dias.

Os Canais da Apple TV aterrissaram no Brasil em setembro passado, com o Smithsonian Plus. Desde então, as adições por aqui foram somente o Apple TV+, em novembro passado, e o STARZPLAY nesta semana.

Para assinar ao STARZPLAY ou qualquer outro Canal da Apple TV, basta abrir o app Apple TV nos dispositivos supracitados e selecionar a opção de sua preferência.

A cobrança é feita automaticamente pelo seu ID Apple a cada mês — lembrando que, se você adquiriu algum dos iGadgets citados anteriormente após o dia 10 de setembro, ou então se você possui uma assinatura estudantil do Apple Music, o Apple TV+ sai na faixa (no primeiro caso, apenas por um ano).

dica do @powerofmiley