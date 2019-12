Vídeo: gerencie suas séries e filmes com o TV Time!

Netflix, HBO, Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+… são tantas produtoras e fornecedoras de séries, hoje em dia, que é difícil controlar o que você já viu, o que ainda falta ver, o que quer assistir no futuro e por aí vai.

Ou… *não* é difícil? Se você for fazer isso “de cabeça”, será — mas there’s an app for that, e ele é sensacional. Seu nome é TV Time.

No vídeo de hoje, lhes apresentamos esse excelente aplicativo (gratuito) para gerenciamento completo de séries e, recentemente, também de filmes.

Com ele, você pode ter uma visão clara e simples de tudo o que você já assistiu, episódios que ainda tem pendentes para assistir, séries que deseja ver no futuro e por aí vai. A interface é superbacana e o app, recheado de recursos e interatividade.

Se curtir o vídeo (e o app), dê um joinha lá no YouTube e compartilhe-o com parentes/amigos que também curtem séries e filmes, e podem se interessar por ele. Valeu! 😉