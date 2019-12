Hoje mais cedo, falamos sobre os donos do MacBook Pro de 16 polegadas que começaram a notar um problema estranho em suas novas máquinas: um barulho esquisito, semelhante a um estalo, saído dos alto-falantes do computador após a reprodução de uma música ou de um som. Pois duas novidades em relação ao problema já surgiram.

A primeira delas é que a Apple já está investigando a questão e a resolverá numa futura atualização de software. Chegou às mãos do MacRumors um documento interno, distribuído aos Centros de Serviço Autorizados da empresa, notando o seguinte:

Se um consumidor ouve um estalo quando a reprodução sonora é interrompida no seu MacBook Pro (16 polegadas, 2019): Ao usar o Final Cut Pro X, o Logic Pro X, o QuickTime Player, o Música, o Filmes (sic) ou outro aplicativo para reproduzir áudio, usuários podem ouvir um estalo vindo dos alto-falantes com o fim da reprodução. A Apple está investigando o problema e planeja consertá-lo numa atualização de software futura. Não ofereça serviço ou troque a máquina do usuário, já que essa é uma questão relacionada a software.

Ou seja, felizmente, o problema não está em nenhuma peça de hardware da nova máquina — trata-se de algo corrigível via software, e poderemos ver uma solução definitiva para os estalos muito em breve. Enquanto isso…

Uma solução temporária

Como notado pelo Cult of Mac (e também nos comentários do nosso artigo anterior sobre o caso), é possível solucionar o problema agora mesmo caso você esteja sendo afetado. Basicamente, os estalos ocorrem por conta de uma dissonância entre a frequência do áudio emitido pelo MacBook Pro e a frequência suportada pelos seus alto-falantes.

Felizmente, essa frequência do sistema pode ser alterada de forma muito simples. Veja abaixo:

Abra, pelo Finder, a pasta Aplicativos » Utilitários; Abra o aplicativo Configuração de Áudio e MIDI; No campo “Formato”, mude a configuração de 44.100 Hz para 48.000 Hz.

Pronto! Os estalos deverão sumir na mesma hora.

Vale notar que, por conta da forma como o macOS funciona, sua configuração pode ser revertida ao status anterior depois de alguns dias ou caso a máquina passe algum tempo desligada; nesse caso, basta repetir os passos acima até que ela “se lembre” do ajuste — ou até que a Apple libere a atualização de software que corrija o problema definitivamente.