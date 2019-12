Lembram que, na semana passada, falamos aqui sobre o leilão de um disquete autografado por Steve Jobs que tinha valor estimado em cerca de US$7.500 (R$32 mil)? Pois é: o artefato foi finalmente vendido — e por um preço mais de 11x maior do que o esperado!

Sim, foi isso mesmo que você leu: alguém pagou US$84.115 (R$348.740,79, pela cotação de hoje) no disquete do Macintosh System Tools autografado por Jobs. A identidade do comprador ainda é um mistério, mas provavelmente o artefato será orgulhosamente exibido numa coleção privativa — ou mesmo doado/emprestado para algum museu de história da computação.

Um dos motivos para a inflação tão pesada do item está no fato de que é relativamente raro vermos objetos autografados por Jobs. O cofundador da Apple era notavelmente avesso a esse tipo de prática, e costumeiramente recusava-se a assinar produtos ou pedaços de papel justamente para evitar a comercialização desses artefatos; no caso do disquete, entretanto, ele parece ter suspendido extraordinariamente sua política.

Agora, respondam a pergunta que não quer calar: foi algum de vocês, aí? 😆

via iDownloadBlog