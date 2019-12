Ele deverá chegar no primeiro semestre do ano que vem, mesmo

A essa altura, podemos já considerar basicamente confirmada a existência de um “iPhone SE 2” — boa parte dos insiders corroboraram a existência do vindouro aparelho, e a expectativa é que ele seja apresentado no primeiro semestre de 2020. Mas querem saber de uma novidade? Talvez estejamos nos referindo ao dispositivo pelo nome errado.

De acordo com o site japonês Macotakara, o futuro iPhone de entrada chamar-se-á “iPhone 9”, e não “iPhone SE 2”. A informação vem de uma fonte próxima do assunto, e faz todo o sentido: de acordo com todos os rumores recentes, o aparelho terá formato quase idêntico ao do iPhone 8, mas com especificações internas atualizadas — portanto, apresentando-se muito mais como um sucessor daquele aparelho do que do iPhone SE.

Por outro lado, o nome “iPhone 9” poderá representar um desafio de marketing para a Apple, considerando que já temos um iPhone 11 disponível no mercado (e provavelmente teremos um “iPhone 12” no ano que vem). Claro que, para quem acompanha a Maçã, a nomenclatura é compreensível, mas como a empresa comunicará para o consumidor médio que o “iPhone 9” é mais novo do que o iPhone 11? Teremos de aguardar para ver.

Salada de números à parte, a reportagem do Macotakara reitera as demais especulações acerca do aparelho. Aparentemente, teremos (sem surpresas) um painel LCD de 4,7 polegadas e sem 3D Touch — aparentemente, a camada de interação extra está realmente morta na Apple. O smartphone provavelmente será equipado com um chip A13 Bionic, e virá com 3GB de RAM.

Se todos esses rumores estão corretos ou não, ainda precisaremos esperar alguns meses para saber. O que vocês acham?

