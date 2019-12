Vamos por partes: o irmão do falecido (e talvez um dos mais conhecidos) narcotraficante colombiano Pablo Escobar, Roberto de Jesus, lançou recentemente um smartphone dobrável chamado Escobar Fold 1. Apesar de o nome e o design do próprio aparelho remeterem ao Galaxy Fold (da Samsung) Roberto afirmou ao Digital Trends que pretende atingir a Apple com o lançamento.

A história tem mais a ver com o preço cobrado pelos dispositivos da Apple do que com uma (improvável) concorrência com os gadgets da Maçã. Para se ter uma ideia, o Escobar Fold 1 custa US$350 — e de acordo com o fabricante, se ele consegue vender um aparelho a esse preço, a Maçã também poderia.

Eles [a Apple] são golpistas, e agora estamos preparando a ação coletiva. Eles estão enganando as pessoas e vendendo telefones descartáveis aos consumidores a preços excessivos. Meus advogados estão prontos há muito tempo, mas antes de processá-los e devolver dinheiro às pessoas que merecem, eu queria mostrar a eles que meu produto é muito melhor.

Escobar abrirá, no dia 6 de janeiro de 2020, uma ação coletiva de US$30 bilhões contra a Apple por supostamente “acumular lucros ilegais”. De acordo com a notícia, ele já teria investido US$1 milhão em advogados para entrar com a ação.

O processo de US$30 bilhões será instaurado nos tribunais da Califórnia da América. Queremos que a Apple devolva os seus lucros obtidos ilegalmente ao povo. Eu irei me certificar que isso aconteça.

De volta ao Escobar Fold 1, ele vem com Android 9.0 e possui um chip Snapdragon 8 octa-core de 2,8GHz, um sistema de câmera duplo de 16MP e 20MP e uma tela AMOLED FHD+ de 7,8 polegadas quando desdobrado. Além disso, Escobar afirma que a tela do dispositivo é inquebrável, pois é feita de um “tipo especial de plástico” que, aparentemente, mantém uma ótima resolução.

Até mesmo o comercial do aparelho zomba da Apple; nele, uma “voz de Deus” diz: “Uma vez o garoto Steve olhou para o espaço. Ele viu Pablo Escobar com um telefone além da imaginação de qualquer pessoa”.

Confira com seus próprios olhos e ouvidos:

Em outro comercial, a marca apela para um clichê: um monte de modelo de lingerie mostrando o aparelho:

A distribuição inicial do Escobar Fold 1 é limitada a 100.000 unidades. A versão de 128GB custa US$349, enquanto a de 512GB é vendida por US$500 exclusivamente no site da empresa.

via Apple World Today