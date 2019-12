Sejamos sinceros: viajar de avião é um saco, e viagens internacionais são piores ainda. Claro, o destino costuma fazer com que nós relevemos os desconfortos do trajeto, mas aspectos como check-in, filas intermináveis e processos de imigração não são nada amigáveis. Que bom, então, que passos estão sendo tomados para minimizar essas dores de cabeça.

A American Airlines anunciou esta semana que atualizou seu aplicativo para que passageiros internacionais tenham mais uma facilidade: a partir de agora, é possível escanear seu passaporte diretamente pelo app da companhia aérea, dispensando a necessidade de ter seu documento lido por um oficial antes do embarque — e, portanto, evitando mais uma fila em potencial.

A coisa toda funciona da seguinte forma: ao fazer o check-in para o seu voo internacional, o usuário precisa somente digitar algumas informações do passaporte. Em seguida, o aplicativo pedirá que o aparelho seja encostado na capa do documento (ou na capa traseira, no caso do passaporte americano), que conta com um chip NFC embutido; o próprio app, então, checará a regularidade do passaporte e finalizará o seu check-in.





Vale notar que os passageiros ainda precisarão mostrar o passaporte durante o embarque, mas somente para fins de checagem — todo aquele processo de abrir o documento e escaneá-lo em um terminal não será mais necessário, agilizando a coisa toda.

Segundo a AA, o novo recurso está sendo liberado em fases, e deverá chegar a todos os usuários do app ao longo das próximas semanas. Por enquanto, ele só funciona com reservas de apenas uma pessoa — em breve, o aplicativo será atualizado para que a funcionalidade chegue também a reservas com múltiplos passageiros.

Não sabemos ainda, entretanto, em que nível está a integração da novidade com os passaportes brasileiros. A aérea afirma que o recurso está disponível para todos os seus passageiros ao redor do mundo, contanto que seus passaportes tenham um chip NFC de identificação (por aqui, o passaporte eletrônico, que conta com o chip, começou a ser emitido em 2010); na prática, entretanto, a experiência poderá não ser tão suave assim.

Se alguém voar com a AA nos próximos tempos e tiver a oportunidade de usar o recurso, não deixe de nos contar como foi. 😊

via Passageiro de Primeira | imagem: NextNewMedia / Shutterstock.com