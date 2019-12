Com o Apple Watch Series 4, a Maçã introduziu um recurso de saúde bastante comentado e, naturalmente, extremamente importante: o ECG (ou eletrocardiograma). A opção, no entanto, só está disponível em alguns países, uma vez que para ser implementada em algum lugar, ela requer a aprovação do órgão regulador daquela região.

No Brasil, por exemplo, a Apple nem sequer enviou o pedido de aprovação do ECG para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que significa que, ao comprar um Apple Watch no país, não será possível usufruir do recurso. Pelo menos não por vias normais.

Como informamos, existe um truque que permite ativar o ECG em Apple Watches (comprados em regiões onde o recurso está aprovado), mas isso requer o uso do app iMazing que, por sua vez, exige uma licença. Porém, como vez ou outra dizemos, no mundo do jailbreak tudo é uma questão de tempo, e a hora de “crackear” o ECG chegou.

Chamado apenas ECG Enabler, o tweak foi desenvolvido pelo hirakujira e divulgado no GitHub. Como é possível imaginar, para executar a opção é necessário ter um iPhone jailbroken emparelhado com o Watch em questão — contudo, é necessário se ater aos seguintes pontos (confira aqui as instruções completas):

O Apple Watch deve ser o modelo Series 4 ou 5, obviamente;

O tweak funcionará apenas em relógios comprados em um dos países que atualmente suportam o ECG.

Cada usuário pode escolher o método de sua preferência para instalar o Cydia no seu dispositivo. Atualmente, recomendo a ferramenta checkra1n para realizar o jailbreak, mas vale lembrar que ela não é suportada por todos os modelos de iPhone.

Eis as instruções:

Desemparelhe o Apple Watch do iPhone; Instale o tweak; Reinicialize o Apple Watch após a instalação do tweak; Faça o jailbreak do seu iPhone; Emparelhe seu Apple Watch (não restaure-o do backup); Ative o ECG.

Vale notar que o método acima é uma adaptação da versão que utiliza o iMazing para ser instalada, a qual você também pode conferir nesse site.

ECG salva usuário na Flórida

O recurso ECG do Apple Watch ajuda os usuários a detectarem uma condição chamada fibrilação atrial, a qual pode indicar um quadro cardíaco mais grave. Como nós já relatamos, alguns usuários foram alertados sobre tal condição graças ao Apple Watch — que em muitos casos ajudou a salvar vidas.

Foi exatamente isso que aconteceu Roy Robinson, um senhor de 74 anos que viajava pela Flórida quando o seu relógio detectou um quadro de fibrilação atrial após ele sentir mal durante o feriado americano de Ação de Graças (Thanksgiving), como divulgado pelo WPBF.

A esposa de Robinson, Dale Robinson, sabia que algo estava errado quando eles visitaram a neta na escola: “Ela queria nos mostrar sua sala de aula, então ele foi para o terceiro andar e ficou sem fôlego quando chegou lá, o que é atípico.”

Robinson, entretanto, não sabia do que o alerta do Apple Watch se tratava. Eles terminaram o jantar de Ação de Graças e, após seu filho insistir, ele foi ao hospital, onde contou às enfermeiras que seu Apple Watch havia detectado uma fibrilação atrial.

Robinson foi internado e passou por cirurgia, e hoje está bem. Como dá para imaginar, a situação atraiu a atenção de muitas pessoas, inclusive do CEO da Apple, Tim Cook, que o desejou boas melhoras.

