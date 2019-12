Para a felicidade dos usuários do MacBook Pro, o novo modelo de 16 polegadas corrige um problema no teclado do notebook que vinha ocorrendo desde 2016, com a (re)introdução do mecanismo tesoura. Para a infelicidade dessas pessoas, no entanto, o novo portátil da Maçã apresenta um barulho nos alto-falantes que está levando muitos por aí à loucura.

Como divulgado pelo AppleInsider, alguns usuários estão reclamando que os alto-falantes do MBP de 16″ estão emitindo um som “irritante de estalo”. Existem várias publicações sobre o problema em fóruns na página de comunidade do Suporte da Apple; na maioria delas, os donos das máquinas afirmam que o barulho ocorre ao reproduzir uma música ou vídeo, mas que isso também é perceptível com sons do sistema, como as notificações.

O que acontece com o problema é que, quando você reproduz qualquer áudio ou vídeo, ao interrompê-lo, pular para outra parte ou fechar a janela, você ouve [o estalo]. É semelhante ao som de quando o áudio atinge um pico muito alto ou quando os alto-falantes são bruscamente desligados e ligados.

Um usuário disse que levou o computador a uma Apple Store e que os técnicos da loja conseguiram reproduzir o problema em outras unidades de demonstração da máquina. É possível conferir o que acontece exatamente no vídeo a seguir, publicado por outro dono de um MBP de 16″.

Existem algumas alternativas para aliviar o problema, mas nem sempre elas funcionam (e nem com todos). No caso do vídeo acima, o usuário diz que alterar o fluxo de bits da saída de áudio do MacBook Pro “funciona”, mas isso não é o tipo de trabalho que qualquer usuário gostaria de ter com um notebook de US$2.400 (ou, para nós brasileiros, R$21.300).

Essa não é a primeira vez que são relatados problemas com os alto-falantes do MacBook Pro: em 2018, comentamos outra situação na qual múltiplos usuários descreveram uma situação semelhante — porém o ruído emitido era diferente, mais parecido com algum tipo de interferência.

Problema no display, também?

Se não tem gente reclamando do alto-falante, há quem esteja falando (negativamente) do display do MacBook Pro de 16″. De acordo com outras publicações em fóruns e redes sociais, o lento tempo de resposta da tela da máquina pode causar um “efeito fantasma” no rolamento de páginas.

2019 MacBook Pro users: anyone else getting this extreme ghosting blurry look on their displays during motion? I’ve sat down with 4 MacBooks now in the last 2 days all with the same problem. (Slo-mo video) pic.twitter.com/dBTjmgjbQI — Keepsake (@imkeepsake) October 24, 2019 Usuários do MacBook Pro de 2019: mais alguém vendo essa tela extremamente embaçada ao movimentar algo? Já tentei com quatro MacBooks nos últimos dois dias, todos com o mesmo problema. (Vídeo em câmera lenta)

A questão é principalmente notada por usuários do antigo MacBook Pro de 15 polegadas, os quais afirmam que esse problema não ocorria (pelo menos não no mesmo grau). Em alguns casos, certos consumidores já devolveram suas máquinas para Apple imaginando que o problema pudesse ser no hardware do notebooks.

· • ·

Em nenhum dos dois casos a Apple se manifestou oficialmente, por ora. De qualquer forma, ambas as situações também não parecem acometer todos os usuários, mas é possível dizer que a quantidade de pessoas afetadas por pelo menos uma delas é significativa para considerarmos que sejam “mera coincidência”.

Continuaremos acompanhando as notícias e lhes informaremos caso a Maçã forneça uma posição sobre algumas dessas questões.

via The Verge | Imagem: GadgetMatch