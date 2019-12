Semana vai, semana vem, e a iPlace continua sua estratégia de dominação nacional: só nas últimas semanas, tivemos inaugurações ou reaberturas em cidades como Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Goiânia, Jundiaí e Barueri. Agora, a maior parceira da Apple no Brasil está desembarcando em mais uma capital brasileira: Vitória, no Espírito Santo.

A mais nova Apple Premium Reseller do grupo será inaugurada amanhã (7/12), no primeiro piso do Shopping Vitória. A abertura será às 11h, mas a formação da fila começará a ser organizada uma hora antes; como de costume nas inaugurações da rede, haverá um coquetel especial para os clientes durante todo o dia, com direito a discotecagem com DJ, e descontos especiais — 15% em todos os produtos à vista (ou 5% a prazo), além de ofertas especiais em produtos selecionados.

A iPlace do Shopping Vitória, que será a segunda do Espírito Santo (a primeira fica localizada em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa), terá 280m² de área, com um mix completo de produtos da Apple e de outras fabricantes, como a JBL — além da linha completa de acessórios de marca própria.

Além disso, o espaço contará com o serviço de Assistência Técnica Autorizada Apple, disponível durante todo o horário de funcionamento da loja. Os serviços serão feitos por técnicos certificados e a iPlace atenderá produtos tanto dentro quanto fora da garantia; o sistema online da rede permite que você faça o agendamento do seu serviço e acompanhe o andamento do pedido via internet — tudo através desse link.

Capixabas, aproveitem!