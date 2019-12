Filme da semana: compre “John Wick: Chapter 3 – Parabellum”, com Keanu Reeves, por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “John Wick: Chapter 3 – Parabellum”, com Keanu Reeves, Halle Berry e Laurence Fishburne.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Super assassino John Wick (Keanu Reeves) retorna com a sua cabeça valendo 14 milhões de dólares e um exército de assassinos caçadores de recompensa no seu rastro.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário sobre o filme:

Posso dizer que adoro o gênero “morto, mas ainda vivo”; Keanu Reeves é craque nesse gênero, de “Caçadores de Emoção” a “Matrix” — ele nunca deixa a audiência na mão. Assisti à trilogia no cinema e mal posso esperar pela continuação + spin-off que vem por aí. O filme segue a linha de seus antecessores, com muita ação, tiros, lutas e exageros. É o passatempo perfeito para quem gosta de aventura sem muita enrolação. O roteiro se atém ao básico “ação”, o elenco foi escolhido a dedo, continuando bom e diverso. Sem muitas delongas, recomendo aos fãs e informo que nunca mexam com o cachorro de John Wick. 😛