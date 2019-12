Vídeo: o CleanMyMac X é golpe?!

Por muito tempo, não entendi por que alguns leitores nos procuravam perguntando se o CleanMyMac X era mesmo um software confiável, se não era algum tipo de golpe. Foi só pensando no assunto que eu percebi que, de fato, ele tem uma proposta muito similar a certos golpes que rolam por aí.

Sendo assim, no vídeo de hoje lhes apresento em detalhes esse que é um dos meus aplicativos favoritos no mundo Mac — não só em termos de funcionalidades oferecidas, mas também de design e usabilidade. A desenvolvedora MacPaw manda muito bem em tudo o que faz.

Como ela mesma apresenta o CleanMyMac X:

O CleanMyMac X é uma solução completa para ter um Mac impecável. Ele limpa toneladas de lixo e deixa o computador mais rápido. Como nos primeiros dias.

Eu não poderia recomendar mais esse app para todos os usuários de Mac. Ele está totalmente em português e é constantemente atualizado com novidades e adaptações para as últimas versões do macOS.

Se curtir o vídeo, não esqueça de dar um joinha lá no YouTube e compartilhá-lo com parentes/amigos que têm Mac e podem ainda não conhecer o CleanMyMac X. 😉