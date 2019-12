Novo Mac Pro e Pro Display XDR começarão a ser vendidos nesta terça-feira

Em plena virada de sábado para domingo, a Apple começou a disparar emails para quem havia se cadastrado na página do novo Mac Pro e solicitado ser notificado quando ela tivesse novidades sobre a disponibilidade do produto.

Nós já sabíamos que ele, junto ao Pro Display XDR, chegariam ao mercado em dezembro — mas agora temos uma data específica: a partir desta terça-feira, 10 de dezembro, ambos estarão disponíveis para compra (ao menos nos Estados Unidos).

A essa altura do campeonato, inclusive, é bem capaz que algumas pessoas selecionadas pela Apple já estejam com suas unidades de teste para review — como é o caso do YouTuber Marques “MKBHD” Browlee, do tweet acima.

O novo Mac Pro custará a partir de US$6.000 nos Estados Unidos (configuração com processador Intel Xeon W de oito núcleos, 32GB de RAM e 256GB de SSD), enquanto o Pro Display XDR sairá por US$5.000 na sua versão normal sem o stand (o qual custará, por si só, US$1.000).

Ainda não sabemos quando essa dupla chegará ao Brasil, mas já estimamos que ambos configurados ao máximo possível poderão custar mais de meio milhão de reais.