Pratique matemática brincando com o jogo brasileiro Math Command: Earth Defense

Aprender brincando é ótimo, e praticar esses conhecimentos com joguinhos divertidos é tão legal quanto. Por isso, vale destacarmos aqui a mais nova criação do Leonardo Amora, da desenvolvedora amoraleite.com — que já foi destacada aqui recentemente com o jogo Animals on the Planet.

Desta vez, o foco está nos números. Com o jogo Math Command: Earth Defense, você assume a pele de um grande mestre de matemática que precisa salvar a Terra de mísseis altamente destrutivos. Como? Resolvendo contas, é claro!

Com um estilo 8-bit e mecânica simples, o jogo é uma ótima forma de fazer com que crianças (ou usuários de todas as idades) treinem seus conhecimentos matemáticos e a resolução rápida de problemas — basta solucionar os que literalmente caem do céu antes que eles atinjam a Terra. Temos aqui contas de soma, subtração, divisão e multiplicação.

Eis um vídeo de demonstração:

São, no total 10 fases e 11 chefões para você se divertir e praticar seus conhecimentos. Vale a pena conferir: o jogo pode ser adquirido na App Store por R$10,90.