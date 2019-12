Além deles, temos também novidades no Procreate, no Slack, no Nike Run Club e no Chirp for Twitter

Chegou aquela hora do dia de colocar o Wi-Fi/4G para funcionar e baixar as atualizações interessantes que pintaram pela App Store.

Confira só que temos no cardápio de hoje!

Apple Store

O app de compras oficial da Maçã ganhou um banho de loja na aba “Comprar”, que agora está com um novo design e apresenta recursos visuais mais ricos, melhor personalização e informações ainda mais relevantes. Com a novidade, a aba “Descubra” se foi, já que a Apple está utilizando bastante coisa dela na nova aba “Comprar”.

A Apple não comentou na lista de novidades, mas agora também é possível salvar tíquetes no app Wallet para as compras que serão retiradas nas lojas da empresa (Pickup, algo que ainda não está disponível no Brasil, infelizmente) e para as suas reservas nas sessões do Today at Apple (essas, sim, disponíveis por aqui).

Google Maps

O Google adicionou uma boa opção de controle de privacidade no Google Maps. Agora, é possível usar o modo de navegação anônimo quando a pessoa não quer que suas atividades, como lugares pesquisados ou trajetos percorridos, sejam salvos na sua conta do Google.

A novidade já havia sido anunciada há um bom tempo, mas só chegou mesmo agora.

Procreate

São muitas novidades nessa versão 5.0 do Procreate — literalmente, centenas de novos recursos!

Os destaques ficam para: Assistência de Animação (ajuda a criar ilustrações ricas, GIFs em loop e mais), Estúdio de Pincéis (você pode personalizar mais de 100 ajustes e criar o seu pincel do jeito que desejar), novo mecanismo gráfico intitulado Valkyrie (com sombreamentos sofisticados e 120qps em dispositivos compatíveis) e Dinâmica de Cor (brinque com a matiz, a saturação e o brilho).

Há ainda um novidades como Minipainel de Cores (arraste o Painel de Cores para acelerar o seu fluxo de trabalho, criando um painel menor que fica ativado enquanto você pinta), Histórico de Cores (armazena as 10 últimas cores usadas, sempre ao alcance e prontas para uso), Perfis de Cor (nova importação de perfis de cor CMYK e RGB ICC), Harmonia de Cores (escolha entre os perfis Complementar, Dividir Complementar, Análogo, Triádico e Tetrádico), interface redefinida (que mantém a familiaridade para quem já está acostumado com o app) e muito mais!

Slack

Se você gosta de formatar as próprias mensagens, agora o Slack permite você faça isso com apenas alguns toques usando a nova ferramenta de formatação no campo de mensagem.

Além disso, eles corrigiram um bug que fazia com que o app ficasse paralisado ao carregar mensagens contendo muitos emojis personalizados e outro que causava uma falha ao salvar um arquivo no Slack e depois tentar abri-lo no app Arquivos.

Nike Run Club

Um dos apps mais utilizados para o monitoramento de corridas ganhou uma experiência atualizada nas informações pós-exercício. A nova versão possui um layout atualizado, melhores métricas, exibição dinâmica de mapa e tabelas avançadas de ritmo para visualizar sua corrida.

Chirp for Twitter

Já o cliente definitivo de Twitter para o Apple Watch chegou à versão 2.0 com muitas novidades, incluindo uma nova linha do tempo (com rolagem infinita), diferentes cores para os nomes de usuários, um player de vídeos aprimorado, suporte ao Modo Escuro, autenticação mais fácil usando o app Twitter no iPhone (caso você tenha ele instalado, é claro), imagens e tweets agora podem ser visualizados nas DMs e muito mais.

Uma boa notícia para nós, brasileiros e portugueses, é que agora o app suporta tanto o português do Brasil quanto o de Portugal, além de outros idiomas como alemão, bokmål norueguês, chinês, dinamarquês, espanhol, holandês, húngaro, italiano, japonês e russo — sem falar, é claro, nas muitas correções de bugs e otimizações gerais.