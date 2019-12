Apple Store no Arizona ganha prêmio de design; loja em Sydney fechará em janeiro

As notícias mais recentes sobre as Apple Stores ao redor do mundo trazem uma novidade muito importante para a companhia: o design da Apple Scottsdale Fashion Square, no estado americano do Arizona, foi premiado num importante concurso do jornal americano The Architect’s Newspaper, como veremos a seguir.

Além disso, a Apple Sydney (na Austrália) fechará no próximo mês para uma grande reforma. Em contrapartida, outra localidade da companhia, em Toronto (no Canadá), será reinaugurada nesta semana. Veja, ainda, as fotos da reabertura da Apple Hillsdale, na Califórnia.

Apple Store no Arizona ganha prêmio de design

Como dissemos, a Apple Scottsdale Fashion Square ganhou um importante prêmio de design realizado pelo jornal The Architect’s Newspaper, um dos mais proeminentes veículos de arquitetura dos EUA.

A Apple Store em questão possui alguns detalhes que a diferem até mesmo de outras lojas da Maçã, como um teto com recortes em forma de círculo e uma pequena “praça” aberta para o ambiente. Os editores da Architect’s Newspaper também destacaram a escolha desses recursos de design:

O ambiente desértico do Arizona exige uma abordagem distinta para proteger o icônico sistema de envidraçamento da Apple. O teto interno se estende para atuar como um dispositivo de sombreamento externo, estabelecendo conexões visuais e reduzindo a distinção entre ambientes internos e externos. Projetado a partir de um cantiléver a uma distância notável da fachada do edifício, o para-sol exibe esbelteza estrutural. Essa armação simples e elegante, combinada com a baixa altura da loja, resulta em um edifício icônico e humilde.

Até então, a Maçã competia com uma unidade de varejo da marca de luxo francesa Christian Dior — a qual costuma esbanjar riqueza em seus pontos de varejo — em Chicago e um centro de compras em Springfield (Missouri).

Loja em Sydney fechará em janeiro

A gigante de Cupertino anunciou recentemente que a sua principal loja em Sydney, na Austrália, será fechada temporariamente no dia 5 de janeiro de 2020 para receber “atualizações criativas”, vulgo: será reformada.

A loja foi inaugurada em junho de 2008 e é a primeira unidade da empresa na Austrália. Desde então, a companhia não fez grandes mudanças no ponto, e considerando as reformas de Apple Stores nos últimos anos, a repaginada da Apple Sydney era mais do que esperada.

Durante o período de reformas, os clientes poderão realizar suas compras na Apple Bondi ou então na Apple Broadway, nos arredores de Sydney. Ainda não há previsão de quanto tempo as reformas durarão, mas naturalmente isso poderá levar meses.

Data de reinauguração da Apple Eaton Centre

Na semana passada, informamos que a Apple Eaton Centre será reaberta (após uma mudança e uma consequente expansão) neste mês. Agora, sabemos exatamente quando isso acontecerá: no dia 14 de dezembro, próximo sábado, às 9h da manhã pelo horário local.

A data já havia sido especulada anteriormente, porém só faltava a Apple confirmar a notícia. Como em outras reformas e reinaugurações, a nova Apple Eaton Centre contará com uma Video Wall, um Forum e outros novos elementos de design da companhia. A loja também possuirá paredes de pedra e um chão com revestimento Terrazzo para combinar.

Fotos: reabertura da Apple Hillsdale

Também havíamos noticiado, na semana passada, que reinauguração da Apple Hillsdale, na Califórnia, ocorreria no último sábado, dia 7/12 — e ocorreu! Confira a seguir algumas imagens da nova (e realocada) unidade da Maçã na região da Baía de San Francisco:

A Apple aproveitou a mudança para, naturalmente, redesenhar a loja. O local agora possui uma fachada de vidro e pedra que combina com a estética do pátio do centro de compras. No interior, existem novas baias de atendimento e vendas (como o Genius Groove) vistas em outras unidades, combinando tudo isso com um novo espaço para as sessões do Today at Apple e uma Video Wall.

Como sempre, tudo muito caprichado. Gostaram?

via 9to5Mac: 1, 2, 3; Cult of Mac