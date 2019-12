Por mais que as baterias dos novos iPhones (principalmente a do modelo 11 Pro Max) tenham recebido vários elogios, a possibilidade de elas serem ainda melhores nunca será demais para os usuários; afinal, quem aí reclamaria de não ter que recarregar o dispositivo, sei lá, a cada dois dias?

Para a nossa felicidade, um novo rumor sobre a próxima geração de iPhones contempla exatamente isso. De acordo com uma publicação do The Elec, os modelos de 2020 poderão ter um módulo de proteção de bateria quase 50% menor e mais fino do que o componente atualmente usado.

Mais precisamente, o módulo de proteção da bateria é usado para evitar o superaquecimento e o carregamento excessivo, contribuindo para que esse componente dure mais e seja mais seguro. No “iPhone 12”, a Apple supostamente usará um novo módulo, personalizado, o qual ocuparia menos espaço interno no dispositivo e seria igualmente (se não mais) eficiente que o atual.

Se verdadeira, a mudança poderá abrir caminho para um ligeiro aumento na capacidade da bateria dos próximos iPhones. De acordo com a notícia, a fabricante coreana ITM Semiconductor fornecerá os novos módulos para a Maçã a partir da combinação de dois materiais (MOSFET e o existente PCB ) que eliminariam a necessidade uma caixa de suporte — a qual, na realidade, é a parte “purgável”, por assim dizer.

Ainda segundo o The Elec, a ITM já forneceu os novos módulos à Samsung, os quais aparentemente já estão sendo implantados Galaxy S11, próspero lançamento da fabricante.

Como informamos, é esperado que a Apple lance quatro iPhones flagship em 2020, incluindo um modelo de 5,4″, dois de 6,1″ e um de 6,7″. Além disso, os rumores apontam que todos eles terão telas OLED, uma nova armação de metal semelhante à do iPhone 4, até 6GB de RAM, três câmeras traseiras com tecnologia ToF 3D e, é claro, suporte ao 5G.

Somando tudo isso a uma bateria maior, quem aí duvida de que o “iPhone 12” será um sucesso?

via MacRumors