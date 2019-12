Promoções do dia na App Store: Funnel, Kana – Hiragana and Katakana, The Atomic Dashboard e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta segunda-feira!

Procurando estar sempre informado? Conheça o Funnel, criado pela G2 — o nosso destaque do dia.

Escolha sua estação favorita entre BBC, CBC, WSJ, FOX e mais. A cada hora, as notícias são atualizadas e com isso você não perderá nada que ocorre no mundo. Quer ser lembrado das notícias? Basta ativar as notificações!



Deseja alguns recursos a mais? Adquira a versão PRO (via compra interna), com suporte a auto-reprodução e auto-início.

Simples e com um visual moderno, destaque em diversos portais como uma das soluções de podcast de notícias mais promissoras, o app é um download imperdível! 🧐

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$66 de desconto:

Apps para iOS

Aprenda japonês.

Contas matemáticas.

Xadrez.

Jogo de aventura.

Foco na produtividade.

App para macOS

Aplicativo educacional.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🤓