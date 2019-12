“The Morning Show” é indicada ao Critics’ Choice Awards e ao Globo de Ouro

Qualquer empresa que tem um serviço de streaming de vídeos gostaria de ver suas produções sendo indicadas a prêmios. Com a Apple, é claro, não é diferente. Bem, podemos dizer que ela conseguiu isso até de forma bem rápida com o Apple TV+!

Critics’ Choice Awards

Billy Crudup – “The Morning Show”

O ator Billy Crudup, de “The Morning Show”, foi indicado ao prêmio de “Melhor Ator Coadjuvante” em uma série dramática do Critics’ Choice Awards. Ele concorrerá com nomes de peso como Asante Blackk (“This Is Us”; NBC), Asia Kate Dillon (“Billions”; Showtime), Peter Dinklage (“Game of Thrones”; HBO), Justin Hartley (“This Is Us”), Delroy Lindo (“The Good Fight”; CBS All Access) e Tim Blake Nelson (“Watchmen”; HBO).

Ter uma indicação assim não é fácil. A Netflix, por exemplo, demorou alguns bons anos para conseguir as suas primeiras. Agora, em 2019, ela conseguiu nada menos que 61 indicações pelas suas produções (14 delas apenas para “O Irlandês”, novo filme de Martin Scorsese); o Amazon Prime Video recebeu 14, enquanto o Hulu ficou com 7.

Globo de Ouro

Mas a Apple não parou por aí, não. Como informou a Variety, “The Morning Show” também foi indicada ao Globo de Ouro em duas categorias: “Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão” em série dramática (pelas atuações de Jennifer Aniston e Reese Witherspoon) e “Melhor Série de Televisão” para drama.

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon – “The Morning Show”

As outras indicadas são: Olivia Colman (“The Crown”), Jodie Comer (“Killing Eve”) e Nicole Kidman (“Big Little Lies”). Já a produção do Apple TV+ concorrerá com “Big Little Lies” (HBO), “The Crown” (Netflix), “Killing Eve” (BBC America) e “Succession” (HBO).

Nada mau para o ano de lançamento de um serviço, não é mesmo?

Problemas no streaming

Mas nem só de coisas boas vive o Apple TV+. De acordo com relatos no fórum de discussão da Apple e no Reddit, usuários estão reclamando que o conteúdo do serviço não está sendo reproduzido em Dolby Vision HDR na ‌Apple TV‌ 4K conectada a televisões 4K. O leitor Luiz Felipe Tavares também reparou o problema no fim de novembro e nos alertou pelo Twitter.

Aparentemente, o problema afeta tanto novos episódios lançados semanalmente quanto os que já estão disponíveis na plataforma.

Alguns usuários comentaram que isso pode ser um bug no recurso de correspondência de intervalo dinâmico da ‌Apple TV‌. Contudo, o mais provável é que a Apple tenha removido mesmo o suporte enquanto resolve algum possível problema.

Vale ressaltar que a remoção não afeta todas as séries/filmes do ‌Apple TV+, pelo menos não para todos os usuários. Há relatos de que o documentário “The Elephant Mother”, bem como as séries “Dickinson” e “Snoopy in Space”, ainda são reproduzidos com suporte a Dolby Vision HDR.

Elenco de “Dickinson” e “Lisey’s Story”

A série mais popular do Apple TV+ ganhou novidades para a sua segunda temporada: segundo a Variety, Finn Jones (“Game of Thrones” e “Punho de Ferro”) e Pico Alexander (“Catch-22”, “A Most Violent Year” e “War Machine”) se juntaram à produção.

Finn Jones (esquerda) e Pico Alexanders (direita)

Jones fará o papel de Samuel Bowles, descrito como um editor de jornais energético e magnético; já Alexander interpretará Henry “Ship” Shipley, que embarcará com os Dickinsons depois de abandonar o Amherst College.

Eis um novo vídeo divulgando a produção:

Deixe-nos reapresentar Emily Dickinson, uma poeta cujo talento e tenacidade ainda nos inspiram hoje. Ouça Hailee Steinfeld, Jane Krakowski e outros sobre esse novo visual de um ícone clássico. Assista à “Dickinson” agora no app Apple TV.

Em outra série — “Lisey’s Story”, baseada no romance homônimo de Stephen King — que ainda não fez a sua estreia, Sung Kang se juntou ao elenco no papel de Dan Beckman (um policial designado para vigiar a casa de Lisey).

“Helpsters”

Por fim, a Apple publicou um novo vídeo para promover a série infantil “Helpsters”, o qual você confere abaixo:

Quem está disposto a um almoço de queijo derretido? Ingrid Michaelson e os “Helpsters” lançam uma música dedicada aos sanduíches de queijo grelhado. Assista a “Helpsters” no app Apple TV.

