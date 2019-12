Todos já sabíamos que esse dia estava para chegar, mas isso não torna a coisa menos dolorosa. O Wunderlist, um dos serviços mais simpáticos da internet, finalmente ganhou uma data certa para morrer: 6 de maio de 2020.

O anúncio, claro, vem da Microsoft, que comprou o aplicativo em 2015 e passou a utilizar várias das suas ferramentas em um outro app (criado internamente), o To Do. A partir de hoje, já não é mais possível criar novas contas no Wunderlist, e de 6 de maio em diante o aplicativo deixará de sincronizar entre seus dispositivos; ainda será possível, após essa data, exportar seus dados do app para o To Do.

Na postagem anunciando o fim do Wunderlist, a Microsoft nota que está empenhada em levar todos os recursos mais importantes utilizados pelos usuários ao To Do — quase todos já estão lá, e alguns ainda estão em fase de implementação. Ferramentas como grupos, subtarefas, anexos de arquivos, atribuição e compartilhamento de tarefas já podem ser encontrados no novo app. Você também já pode personalizar o plano de fundo do To Do — algo que os usuários do Wunderlist sempre prezaram bastante.

Felizmente, o processo de migração do Wunderlist para o To Do é muito simples: basta baixar o novo aplicativo em qualquer plataforma (iOS, Android, macOS, Windows…) ou acessá-lo pela web, entrar com sua conta da Microsoft (a mesma usada no app antigo) e tocar no botão para importar seus dados. Caso o botão não surja na página inicial, você pode encontrá-lo nas configurações do To Do.

É triste, mas é a vida, não é verdade?

via TechCrunch