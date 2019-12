E mais: donos do cartão receberão 6% de cashback em compras de produtos da Apple até o fim do ano

O Apple Card ainda não encontrou o caminho para além dos Estados Unidos, mas está fazendo de tudo para angariar o máximo possível de adeptos na sua terra natal antes de sair em excursão nos demais países do mundo. Quer uma prova? Pois nós temos duas — especificamente, duas novidades bem interessantes para consumidores da Maçã lá nos EUA.

Parcelamento de iPhones

A Apple já possui um programa de financiamento de iPhones independente do Apple Card, mas donos do cartão de crédito da Maçã poderão, agora, usufruir de uma oferta muito melhor. A empresa anunciou hoje as Apple Card Monthly Installments (algo como “Prestações Mensais do Apple Card”), que nada mais é que uma forma de parcelar um iPhone em 24x totalmente sem juros.

Todos os iPhones à venda pela Apple — 8, 8 Plus, XR, 11, 11 Pro e 11 Pro Max — participam do programa, e os consumidores (nos EUA, claro) poderão adquirir os aparelhos parcelados na loja online da Apple, no aplicativo Apple Store ou na loja mais próxima da Maçã. O processo é imediato: basta selecionar o Apple Card como forma de pagamento e o parcelamento aparecerá imediatamente como opção; os 3% de cashback do valor completo do aparelho serão adicionados no mesmo dia à sua carteira.

No caso do iPhone 11 Pro, por exemplo, as prestações mensais partem de US$41,62 — que, se você multiplicar por 24, resultam em um total de US$998,88, que é basicamente o preço real do aparelho. É possível, aqui, aproveitar o programa Trade In para entregar seu iPhone antigo e receber um abatimento no valor; no caso do 11 Pro, as parcelas podem ser reduzidas a até US$24,95 mensais (dependendo do seu aparelho atual, claro).

As parcelas do iPhone são adicionadas mensalmente à fatura do seu Apple Card e à soma do pagamento mínimo que você deve fazer do cartão. Vale notar que essas parcelas não estão sujeitas à aplicação de juros — a não ser que você deixe de pagá-las por um período superior aos 24 meses do parcelamento.

Além disso, os usuários contarão com uma tela específica no app Wallet para gerenciar o parcelamento, com um gráfico indicando exatamente quanto você pagou do seu iPhone, quando será cobrada a próxima prestação e o seu histórico de pagamentos.

6% de cashback

Além disso, a Apple anunciou uma oferta especial para usuários do Apple Card. Até 31 de dezembro deste ano, compras de produtos da Maçã renderão aos consumidores 6% de cashback — ou seja, 6% do valor da compra “voltará” para a carteira dos clientes e poderá ser usado para pagar a fatura ou realizar outras compras com o Apple Pay. Tradicionalmente, o cashback em compras na própria Apple é de 3%.

Save 6% on gifts at Apple this holiday season. 🎁



Through December 31, get 6% Daily Cash back on iPhone, AirPods Pro, MacBook Pro, and more. Apply now. — Apple Card (@AppleCard) December 10, 2019 Economize 6% em presentes da Apple nesse período natalino.

Até 31 de dezembro, obtenha 6% de cashback em iPhones, AirPods Pro, MacBooks Pro e mais. Participe já.

O tweet do cartão destaca apenas produtos recentes/mais populares, mas a rigor, toda a linha de hardware da empresa está participando da oferta — sim, incluindo os iPhones comprados no programa de parcelamento do Apple Card acima descritos. O novo Mac Pro também entra no jogo, o que significa que um felizardo cliente que gaste US$6.000 na versão “básica” do computador receberá de volta US$360.

Vale notar que a oferta não vale para a compra de itens digitais, como mensalidade de serviços, aplicativos e software da App Store, nem para as garantias estendidas do AppleCare+. Ainda assim, bela oferta, não?

via TechCrunch