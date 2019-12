Apple Pay: cartões de débito “puro” do Bradesco ganham compatibilidade com o serviço

A última grande expansão do Apple Pay no Brasil envolveu a chegada dos cartões de crédito Porto Seguro (bandeira Visa). Todavia, até hoje, levando em consideração o cenário de débito “puro”, apenas os cartões do Itaú eram suportados.

Vale notar que os cartões de débito PoupCard (tanto da bandeira Visa quanto da Elo) são aceitos, bem como os cartões “combo” (crédito e débito tanto do Itaú quanto do Banco do Brasil). Mas, como disse, quando o assunto é cartão de débito “puro”, apenas um banco fazia parte da festa. Felizmente, isso mudou.

O leitor Lauro Garmatter nos informou que conseguiu cadastrar seu cartão de débito “puro” do Bradesco. O MacMagazine apurou com diversas fontes e confirmou que, de fato, já é possível cadastrar tais cartões (bandeiras Visa) no Apple Pay — cartões da bandeira Elo já eram aceitos.

Nem o Bradesco nem a Apple emitiram, até o momento, comunicados referente à novidade. Como sempre, existem duas possibilidades:

O banco está ampliando os testes de suporte a esses cartões e bloqueará novos cadastros em breve; O suporte oficial está mesmo se aproximando e será comunicado muito em breve pelas empresas.

Independentemente do cenário, se você é correntista Bradesco e tem um cartão de débito, faça o cadastro e compartilhe a sua experiência nos comentários abaixo. 😊

Aos interessados, nós temos um guia completo que lista basicamente todos os cartões (crédito e débito) compatíveis com o Apple Pay no Brasil.