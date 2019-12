Confira unboxings, primeiras impressões e benchmarks do novo Mac Pro e do Pro Display XDR

Depois de meses de espera, o novo Mac Pro e o Pro Display XDR já estão entre nós.

Como para a maior parte de nós, meros mortais, esse “entre nós” é uma mera licença poética, nada melhor do que deleitarmo-nos da forma que podemos: conferindo as novas belezinhas da Maçã em vídeos, explorações e benchmarks.

Vamos dar uma olhada em tudo?

Para começar, vale conferir as segundas impressões de Marques Brownlee (ele já estava usando a máquina há algumas semanas, junto a dois Pro Displays XDR) sobre o Mac Pro. No vídeo, podemos ver os detalhes da colossal caixa que acompanha o computador — que conta, inclusive, com duas cintas de velcro na lateral para ajudar a desencaixotar a torre.

O YouTuber mostra, também, os periféricos que acompanham o novo Mac Pro.

Como já notamos, o Magic Keyboard, o Magic Trackpad e o Magic Mouse que vêm com o computador são totalmente pretos — eles diferem-se dos acessórios na cor cinza espacial por apresentarem um acabamento prateado “comum”, mas com detalhes em preto mais escuro. Se você gostou do visual, talvez seja bom não se animar tanto: como notou o 9to5Mac, essas versões dos periféricos vêm exclusivamente com o novo Mac Pro e não serão vendidas separadamente (ao menos por ora).

Brownlee também fez alguns testes de velocidade e benchmarks com a nova máquina. A pontuação do Mac Pro no Geekbench foi a maior já vista pelo YouTuber em qualquer circunstância: 1.180 pontos na medição de núcleo único, e absurdos 21.303 pontos na medição multi-core! O SSD do computador bateu quase 3GB/s nas velocidades de leitura e gravação, o que é insano. 🤯

Para uma ideia mais real do que o novo Mac Pro pode fazer, Brownlee mediu também o tempo de renderização/transcodificação de um projeto 8K de 5 minutos feito no Final Cut Pro X. No novo MacBook Pro de 16 polegadas (um computador bastante poderoso em seu próprio mérito), a tarefa levou cerca de 20 minutos; no iMac Pro, foram pouco mais de 11 minutos. O novo Mac Pro precisou de apenas 4 minutos para fazer a mesma coisa. É impressionante!

Outro vídeo interessante é o do YouTuber Jonathan Morrison, que mostra as entranhas do novo computador em detalhes e relata suas experiências de duas semanas com a máquina, nas quais ele colaborou com artistas e profissionais de várias áreas simplesmente para criar coisas com o novo Mac Pro. O resultado? Sem surpresas, o computador lidou com absolutamente todas as tarefas sem dar um pio — literalmente: segundo Morrison, a máquina permanece completamente silenciosa mesmo quando trabalhando em potência máxima.

Morrison trouxe, também, o unboxing do Pro Display XDR e do Pro Stand de US$1.000. Vale, aqui, notar como o monitor e o stand conectam-se instantaneamente por meio de ímãs extremamente fortes — basta aproximar o painel do acessório e eles se unirão com a força do magnetismo.

Em mais uma medição de benchmarks, Morrison evocou o Cinebench R20, utilizado para analisar a performance de uma máquina no campo dos gráficos, da renderização de vídeos e da modelagem 3D. O novo Mac Pro recebeu uma pontuação de 9.918, quase sem igual na indústria de consumo.

Por fim, a YouTuber iJustine apelou, fazendo o unboxing do Mac Pro, de dois Pro Displays XDR e dois Pro Stands. Ela faz uma boa comparação visual entre os periféricos em cinza espacial e em preto, além de demonstrar na prática o quão rápida a máquina é na edição de vídeos.

Bônus: compatibilidade do Pro Display XDR

Talvez isso soe como novidade para alguns de vocês, mas o Pro Display XDR não é compatível apenas com o novo Mac Pro — ele também é capaz de conectar-se a alguns outros computadores da Maçã. A lista completa de máquinas compatíveis está na página de especificações do novo monitor, e você pode conferi-la logo abaixo:

Mac Pro (2019) com GPU conectada à arquitetura de expansão gráfica MPX Module;

(2019) com GPU conectada à arquitetura de expansão gráfica MPX Module; MacBook Pro de 15 polegadas (2018);

de 15 polegadas (2018); MacBook Pro de 16 polegadas (2019);

de 16 polegadas (2019); iMac de 21,5 polegadas (2019);

de 21,5 polegadas (2019); iMac de 27 polegadas (2019);

de 27 polegadas (2019); Qualquer Mac com porta Thunderbolt 3 conectado a uma eGPU Blackmagic (do tipo “comum” ou Pro).

Notaram alguma ausência na lista? Sim, por algum motivo, o iMac Pro está de fora da lista de Macs compatíveis por padrão — o que é estranho, considerando que o iMac “tradicional”, menos poderoso, está incluído. Se a omissão é intencional ou um simples erro por parte da Apple, teremos de aguardar para ver.

via 9to5Mac