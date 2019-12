iOS 13.3, iPadOS 13.3, macOS Catalina 10.15.2, watchOS 6.1.1 e tvOS 13.3 estão disponíveis para todos os usuários! [atualizado]

Após quatro versões de testes, finalmente é possível instalar agora o iOS 13.3 (compilação 17C54 ), o o iPadOS 13.3 (idem), o macOS Catalina 10.15.2 ( 19C57 ), o watchOS 6.1.1 ( 17S449 ) e o tvOS 13.3 ( 17K449 ) — contemplando basicamente todos os seus principais gadgets.

Confira as novidades de cada um dos lançamentos a seguir.

iOS/iPadOS 13.3

Como informamos, o iOS 13.3 inclui algumas novidades, a exemplo de um recurso presente nas primeiras betas da versão lançada em setembro passado e removido de última hora: os Limites de Comunicação. Com isso, os usuários podem agora configurar limites (inclusive controles parentais) para a comunicação nos apps Telefone, FaceTime e Mensagens — além dos contatos do iCloud — após determinado período do dia.

Agora também é possível desativar os Adesivos de Memoji para que eles não apareçam como opções do teclado de emojis, caso você não os use. O Safari também passou a suportar chaves de segurança FIDO2 por meio de conexões Lightning, USB ou NFC .

Confira todas as mudanças nas notas de liberação do iOS/iPadOS 13.3:

O iOS 13.3 inclui melhorias, correções de erros e controles parentais adicionais do Tempo de Uso. Tempo de Uso

• Novos controles parentais fornecem mais limites de comunicação sobre com quem crianças podem se comunicar via Telefone, FaceTime ou Mensagens;

• Lista de contatos para crianças permite que os pais gerenciem os contatos que aparecem nos dispositivos da criança. Bolsa

• Continue lendo com links para artigos relacionados ou mais artigos da mesma publicação. Esta atualização também inclui correções de erros e outras melhorias:

• Permite a criação de um novo clipe ao recortar um vídeo no app Fotos;

• Adiciona compatibilidade com chaves de segurança NFC, USB e Lightning em conformidade com FIDO2 no Safari;

• Corrige problemas no Mail que poderiam impedir que novas mensagens fossem baixadas;

• Aborda um problema que impedia o apagamento de mensagens em contas do Gmail;

• Resolve problemas que poderiam causar o aparecimento de caracteres incorretos em mensagens e a duplicação de mensagens em contas do Exchange;

• Corrige um problema em que o cursor poderia não mover depois de manter a barra de espaço pressionada;

• Aborda um problema que poderia fazer com que capturas de tela aparecessem desfocadas quando enviadas via Mensagens;

• Resolve um problema em que o recorte ou o uso da Marcação em capturas de tela poderia não ser salvo no app Fotos;

• Corrige um problema em que as gravações do app Gravador poderiam não ser compartilhadas com outros apps de áudio;

• Aborda um problema em que o aviso de ligação perdida no app Telefone poderia não ser limpo;

• Resolve um problema em que o ajuste de Dados Celulares poderia ser mostrado incorretamente como inativo;

• Corrige um problema que impedia a desativação do Modo Escuro quando a Inversão Inteligente estava ativada;

• Aborda um problema em que alguns carregadores sem fio poderiam carregar mais lentamente que o esperado.

Eis os links para download e instalação manual, caso você prefira fazer dessa forma:

iOS 13.3

iPadOS 13.3

· • ·

A Apple também disponibilizou hoje o iOS 12.4.4 (compilação 16G140 ) para iPhones e iPads incompatíveis com o iOS 13, provavelmente com as últimas correções de segurança.

Eis os links diretos para download:

audioOS 13.3

O iOS 13.3 também vem com uma atualização para o “audioOS”, o sistema operacional que equipa os HomePods. Eis o changelog dele:

O iOS 13.3 fornece correções de erros e melhorias, incluindo: • Aprimora a habilidade de o HomePod reconhecer o perfil da voz de membros da família;

• Permite que membros individuais de uma família ativem/desativem os pedidos pessoais;

• Corrige um problema que poderia impedir que a reprodução de música fosse retomada em um par estéreo após uma ligação telefônica.

macOS Catalina 10.15.2

No geral, a nova versão do macOS Catalina corrige problemas e implementa novos recursos de segurança. Confira as notas de liberação dessa atualização:

A atualização do macOS Catalina 10.15.2 melhora a estabilidade, confiabilidade e desempenho do Mac, sendo recomendada a todos os usuários. Esta atualização inclui as seguintes correções de erros e melhorias: Música

• Restaura a visualização do navegador por colunas para gerenciar a biblioteca de música;

• Resolve um problema que poderia impedir o aparecimento de capas de álbuns;

• Corrige um problema que poderia redefinir os ajustes do equalizador de música durante a reprodução. iTunes Remote

• Adiciona compatibilidade para usar um iPhone ou iPad para controlar remotamente os apps Música e TV em um Mac. Fotos

• Resolve um problema que poderia fazer com que alguns arquivos AVI e MP4 aparecessem como incompatíveis;

• Corrige um problema que impede a exibição de pastas recém-criadas na visualização de Álbuns;

• Aborda um problema em que imagens ordenadas manualmente em um álbum poderiam ser impressas ou exportadas fora da ordem;

• Corrige um problema que impede que a ferramenta “ampliar para recorte” funcione na pré-visualização da impressão. Mail

• Aborda um problema que poderia fazer com que as Preferências do Mail fossem abertas com uma janela em branco;

• Resolve um problema que poderia impedir que o uso da ação desfazer recuperasse emails apagados. Outras

• Melhora a confiabilidade da sincronização de livros e audiolivros com o iPad ou iPhone através do Finder;

• Corrige um problema em que lembretes poderiam ficar fora da ordem na lista inteligente Hoje do app Lembretes;

• Resolve um problema que poderia causar lentidão ao digitar no app Notas.

Para atualizar o macOS, acesse Preferências do Sistema » Atualização de Software.

· • ·

A Apple também liberou hoje, para desenvolvedores, o Xcode 11.3 GM seed (compilação 11C29 ).

watchOS 6.1.1

Como a numeração dessa atualização do Apple Watch sugere, ela é predominantemente voltada para a correção de erros e melhoria na performance, como é possível conferir a seguir:

O watchOS 6.1.1 fornece atualizações de segurança importantes, sendo recomendado a todos os usuários.

Para atualizar o Apple Watch, abra os Ajustes do relógio e vá em Geral » Atualização de Software — lembrando que o dispositivo deverá estar conectado à energia e próximo do iPhone emparelhado.

· • ·

A Apple também liberou hoje, para donos de relógios incompatíveis com a última versão (ou quem tem iPhones que não rodam o iOS 13), o watchOS 5.3.4 (compilação 16U627 ) — provavelmente com correções gerais de segurança apenas.

tvOS 13.3

Nessa atualização do tvOS, a Apple trouxe de volta um ajuste o qual permite aos usuários exibir os conteúdos Seguintes (Up Next) diretamente da barra superior na página inicial do sistema. Até então, para ver o progresso dos conteúdos em vídeo, o usuário precisava acessar o app Apple TV.

Para atualizar o tvOS, vá em Ajustes » Geral » Atualização de Software.

· • ·

Preparados? Aos downloads! 😉

Atualização, por Eduardo Marques 10/12/2019 às 17:09

A Apple também já liberou as tradicionais atualizações de segurança para versões mais antigas do macOS, bem como o macOS Catalina 10.15.2 para quem prefere fazer o download manualmente: