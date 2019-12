Logitech lança webcam 4K exclusiva para o Pro Display XDR; acessórios pro Mac Pro já estão à venda

Entre as especificações de ponta e a etiqueta pesadíssima do Pro Display XDR, talvez seja provável que a maioria de nós não tenha percebido um detalhe importante: o novo monitor profissional da Apple não conta com uma câmera embutida.

Antes que alguém crie teorias da conspiração, o motivo para a não-inclusão da câmera foi explicado por John Gruber no Twitter: o Pro Display XDR será muito utilizado em ilhas de edição, efeitos visuais e pós-produção de Hollywood — locais onde a confidencialidade é exigida em todos os momentos e câmeras/microfones não podem sequer chegar perto, para evitar vazamentos. Se o monitor da Maçã incluísse uma câmera, ele estaria automaticamente fora destes ambientes, o que seria uma perda enorme tanto para a Apple quanto para os profissionais.

Que bom, então, que a Logitech está vindo cavalgando do horizonte para todos aqueles que não tenham essa limitação e queiram incluir uma webcam no seu novo setup. A fabricante suíça anunciou hoje, poucas horas após o início das vendas do Pro Display XDR, a 4K Pro Magnetic Webcam, uma câmera 4K desenhada especificamente (e exclusivamente) para o novo monitor da Maçã. O acessório conecta-se ao monitor por meio de um cabo USB-C e prende-se ao topo do Pro Display magneticamente, com a possibilidade de ajuste do ângulo da lente.

A webcam conta ainda com uma tecnologia proprietária da Logitech, chamada RightLight 3, que ajusta automaticamente as configurações de cor e luz da captura de vídeo para combinar com a iluminação do cômodo onde você está. É possível, ainda, fazer todos esses ajustes manualmente com o aplicativo Logitech Camera Settings para macOS.

A 4K Pro Magnetic Webcam já está à venda no site da Logitech por US$200 — e ela pode ser encontrada também na Apple Online Store americana.

Acessórios pro Mac Pro

Ainda sobre a Apple Online Store americana, vale notar que a loja virtual também já abriu uma seção específica para acessórios e upgrades do novo Mac Pro. Temos por lá os suspeitos usuais, como o Pro Stand (por US$1.000) e o adaptador de montagem VESA (por US$200), além da supracitada webcam da Logitech.

Placa Afterburner

Temos, também, várias peças de upgrade para o novo computador — que, claro, podem ser vendidas de forma avulsa justamente porque a máquina permite que elas sejam facilmente instaladas pelo usuário.

Confiram abaixo alguns exemplos:

Temos ainda alguns acessórios extras, não disponíveis na configuração “padrão” do computador. Um deles é o Promise Pegasus J2i, um módulo de armazenamento SATA de 8TB que sai por US$400; para quem precisa de um pouco mais de espaço, o Promise Pegasus R4i traz 32TB de armazenamento SATA com arquitetura RAID para troca rápida de memória — tudo isso por US$2.300.

Adaptador de cadeados da Belkin

Para quem quer proteger as entranhas do Mac Pro de potenciais mãos alheias, a Apple disponibilizou na loja um adaptador da Belkin para cadeados e trancas; o acessório é preso à traseira do computador com parafusos Philips (sem qualquer modificação ou dano à máquina) e permite que você conecte a ele um cadeado para que o equipamento seja aberto somente com a chave. O adaptador sai por US$50.

A página da Apple Online Store conta ainda com outros equipamentos e acessórios, como as eGPUs da Blackmagic e um kit de cabos auxiliares da Belkin — e a lista deverá se expandir rapidamente nos próximos meses.

via Cult of Mac