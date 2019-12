Configurado no talo, o conjunto pode chegar a US$52.200!

Depois de um anúncio na calada da noite no último fim de semana, os usuários profissionais da Apple já podem levantar as mãos para o céu e pedir piedade para suas contas bancárias: o Mac Pro e o Pro Display XDR já estão à venda nos Estados Unidos.

Como já anunciado, o computador parte de US$6.000 em sua configuração inicial — que conta com um processador Intel Xeon W de oito núcleos e 3,5GHz, além de 32GB de RAM , um SSD de 256GB e uma placa gráfica AMD Radeon Pro 580X.

No Brasil, esse mesmo modelo custará a partir de R$56.000 (ou R$50.399,10, à vista), com uma versão especial para racks — que custará a partir de US$6.500 nos EUA — ficando a partir de R$60.000.



Versão do novo Mac Pro para racks

Agora já podemos saber, também, o preço que a Apple cobrará pela máquina configurada no talo. Por US$52.200, você leva o novo Mac Pro com processador Intel Xeon W de 28 núcleos e 3,5GHz, 1,5TB de RAM, SSD de 4TB (versão de 8TB será disponibilizada em breve), duas placas gráficas AMD Radeon Pro Vega II Duo e uma placa aceleradora Afterburner. Alguém quer arriscar quanto essa belezinha custará aqui no Brasil?

Ah, sim: por padrão, o novo Mac Pro vem com pés de metal pré-instalados. Se você quiser trocá-los pelas rodinhas, que foram demonstradas na keynote original, são mais US$400 na brincadeira.

O Pro Display XDR, por sua vez, sai por US$5.000 em sua configuração padrão, sem o Pro Stand — que custa US$1.000 extras, ou você pode optar por um adaptador VESA que custa US$200. Temos, também, o monitor em versão Nano-Texture, com superfície totalmente fosca e tratamento antirreflexo, que sai por US$6.000 (também sem o Pro Stand, é bom lembrar).

Curiosamente, por não depender de homologação da Anatel, o monitor já está disponível para compra no Brasil. Eis os preços: R$45.000 com o vidro padrão, R$54.000 na versão Nano-Texture, R$8.700 pelo Pro Stand e R$1.700 pelo adaptador de montagem VESA.

O AppleCare+ do Mac Pro sai por US$300, enquanto que o AppleCare+ do Pro Display XDR custará US$500 — ambos aumentam o tempo de garantia para um total de três anos e oferecem proteção contra possíveis danos acidentais.

Todos os produtos estão com disponibilidade imediata na Apple Online Store dos EUA, então os felizardos que tirarem o escorpião do bolso receberão suas novas máquinas e monitores em poucos dias. A boa notícia é que, se você tem um Apple Card, terá direito a 6% de cashback nas compras de hardware realizadas na Apple Store neste fim de ano. 😉

Resta saber, agora, quando o novo Mac Pro chegará por aqui. Seria a previsão de meio milhão de reais para a sua configuração topo-de-linha conservadora? Veremos.