Conforme noticiamos há pouco, o novo Mac Pro (e o Pro Display XDR) está finalmente disponível para compra nos Estados Unidos. Ele parte de US$6.000, mas como esperado pode ser configurado de formas um tanto quanto inimagináveis.

O computador ainda não está disponível para compra no Brasil (embora o monitor esteja, já que não precisa ser homologado pela Anatel), mas a Apple já divulgou publicamente o seu preço inicial quando aterrissar por aqui: R$56.000 (ou R$50.399,10, à vista).

Por esses valores, você leva para casa um Mac Pro com um processador Intel Xeon W de oito núcleos e 3,5GHz (com Turbo Boost até 4GHz), 32GB de RAM DDR4 (em quatro pentes de 8GB cada), SSD de 256GB e uma placa gráfica AMD Radeon Pro 580X com 8GB de memória GDDR5, numa carcaça com pés fixos em aço inoxidável. Ah, vão também um Magic Mouse 2 e um Magic Keyboard com teclado numérico.

Eis que o Tecnoblog conseguiu acessar a página de customização do Mac Pro no site brasileiro da Apple, e combinamos a seguir os valores em dólares e reais com tudo o que pode ser atualizado na máquina:

Processador

Upgrade Custo nos EUA Custo no Brasil 12 núcleos (3,3GHz com Turbo Boost até 4,4GHz) US$1.000 R$8.000 16 núcleos (3,2GHz com Turbo Boost até 4,4GHz) US$2.000 R$16.000 24 núcleos (2,7GHz com Turbo Boost até 4,4GHz) US$6.000 R$48.000 28 núcleos (2,5GHz com Turbo Boost até 4,4GHz) US$7.000 R$56.000

Memória

Upgrade Custo nos EUA Custo no Brasil 48GB (6x8GB) US$300 R$2.400 96GB (6x16GB) US$1.000 R$8.000 192GB (6x32GB) US$3.000 R$24.000 384GB (6x64GB) US$6.000 R$48.000 768GB (6x128GB) US$14.000 R$112.000 768GB (12x64GB) US$10.000 N/D 1,5TB (12x128GB) US$25.000 R$200.000

Vale notar que a opção de 1,5TB só está disponível para quem configurar o Mac Pro com um processador de 24 ou 28 núcleos.

Gráficos

Upgrade Custo nos EUA Custo no Brasil Radeon Pro Vega II com 32GB de memória HBM2 US$2.400 R$19.200 Duas Radeon Pro Vega II com 32GB de memória HBM2 cada US$5.200 R$41.600 Radeon Pro Vega II Duo com 2x32GB de memória HBM2 US$5.200 R$41.600 Duas Radeon Pro Vega II Duo com 2x32GB de memória HBM2 cada US$10.800 R$86.400

Em breve, a Apple oferecerá mais duas opções: Radeon Pro W5700X com 16GB de memória GDDR6 ou duas Radeon Pro W5700X com 16GB de memória GDDR6 cada. Os preços desses upgrades ainda não foram revelados.

Armazenamento

Upgrade Custo nos EUA Custo no Brasil 1TB US$400 R$3.200 2TB US$800 R$6.400 4TB US$1.400 R$11.200

Em breve, a Apple oferecerá mais uma opção de 8TB. O preço desse upgrade ainda não foi revelado.

Extras

Upgrade Custo nos EUA Custo no Brasil Placa Afterburner US$2.000 R$16.000 Corpo em aço inoxidável com rodinhas US$400 R$3.200

Preço final no talo

Ou seja, colocando tudo isso aí na conta chegamos à bagatela de US$52.600 nos Estados Unidos e de R$428.800 no Brasil (que à vista, sejamos justos, será na verdade de R$385.920).

Obviamente, isso é só pelo Mac Pro. E os preços do monitor?

Produto Custo nos EUA Custo no Brasil Pro Display XDR com o vidro padrão US$5.000 R$45.000 Pro Display XDR com o vidro Nano-Texture US$6.000 R$54.000 Pro Stand US$1.000 R$8.700 Adaptador de montagem VESA US$200 R$1.700

Ou seja, se você for comprar um Mac Pro customizado no talo + um Pro Display XDR com vidro Nano-Texture e o Pro Stand, gastará R$491.500. Mas não se preocupe, você tem 10% de desconto no pagamento à vista (vai para R$442.350, portanto) e ainda ganha frete grátis. 🤷🏼‍♂️

Estimativa anterior de meio milhão

Vocês devem lembrar que em junho, quando o Mac Pro e o Pro Display XDR foram originalmente anunciados, fizemos aqui no site uma estimativa (com base em valores lá de fora previstos pelo The Verge) de que o conjunto todo poderia superar meio milhão de reais.

E taí, a coisa não ficou muito fora disso. Se for para chutar o pau da barraca e colocar no carrinho seis(!) monitores com o vidro Nano-Texture e Pro Stands para cada um deles — afinal, o Mac Pro suporta isso —, chegamos portanto ao somatório final de R$805.000 — ou R$724.500 à vista.

Que tal? 😁