Promoções do dia na App Store: Travel Price AR, Jotify, The House of Da Vinci e mais!

Confira a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores para esta terça-feira!

O Travel Price AR é uma excelente ferramenta para viajantes! O aplicativo opera a partir de inteligência artificial, facilitando a vista de turistas pelo mundo.

O conceito é bem simples: aponte a câmera do seu aparelho para uma etiqueta de preço em uma loja ou restaurante e o aplicativo apresentará o valor convertido. O bacana é que, mesmo que você não tenha uma conexão com a internet, o aplicativo consegue aproveitar as informações sincronizadas em algum momento do dia (quando você ainda estava com conexão) com os servidores.

É possível ainda salvar as imagens com as etiquetas de preço convertidas, bem como converter informações manualmente de acordo com sua necessidade. Que tal?

Não deixe de colocar o app na sua lista de apps para a próxima viagem! ✈️🤑

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂