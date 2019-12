Rumor: fones “Powerbeats4 Wireless” serão lançados em breve

A oferta de fones de ouvido da Beats é bastante extensa; sua linha esportiva, contudo, pode ser resumida em duas opções: Powerbeats3 Wireless (que já está entre nós há algum tempo) e Powerbeats Pro (lançado recentemente). Contudo, descobertas feitas pelo 9to5Mac — vasculando os códigos do iOS 13.3 — indicam que a empresa planeja lançar o substituto do Powerbeats3 Wireless em breve.

As grandes novidades desse upgrade seriam duas: suporte ao recurso “E aí, Siri” (você chama a assistente virtual sem precisar apertar nenhum botão) e o chip H1 (o qual melhor a conectividade e otimiza o uso da bateria). É bem possível que, por conta da implementação do H1, os “Powerbeats4 Wireless” deverão contar com os recursos de ler mensagens e de compartilhamento de áudio (até dois pares de fones de ouvido escutando o mesmo áudio de forma simultânea).

Com esse possível lançamento, as diferenças entre o Powerbeats Wireless e o Powerbeats Pro poderão ser significantemente reduzidas — o grande diferencial do modelo Pro deverá continuar sendo a ausência do cabo que liga os dois fones e a case carregadora.

Códigos do iOS já deram com a língua nos dentes antes, então é questão de tempo até que esses novos Powerbeats sejam lançados.

Powerbeats3 Wireless de Apple Preço à vista: R$ 1.304,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 120,75

Característica: fones sem fio

Lançamento: setembro de 2016

Powerbeats Pro de Apple Preço à vista: R$ 1.934,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 179,08

Característica: fones sem fio

Lançamento: abril de 2019