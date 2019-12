Vídeo: roteadores Wi-Fi comuns vs. redes mesh

Que atire a primeira pedra quem nunca teve problema nenhum de conexões Wi-Fi instáveis, com sinal fraco ou uma velocidade aquém do esperado. Em casa, então, isso costuma ser um problema muito comum.

Felizmente, de uns tempos para cá o mercado foi “inundado” de novas soluções de roteadores baseados em redes mesh. E, no vídeo de hoje, nós apresentamos o que é isso e no que elas diferem dos routers tradicionais — muitas vezes combinados com aqueles problemáticos “repetidores de sinal”.

As soluções mesh ainda são no geral mais caras que as convencionais, mas como vocês podem ver pelo vídeo elas são bem modernas e resolvem, definitivamente, o problema de quem por exemplo não consegue um sinal bom de Wi-Fi no quarto de casa.

Aos interessados, o sistema que apresento no vídeo e uso aqui em casa é o NETGEAR Orbi RBK23, em promoção na Amazon americana por US$262 (roteador + dois satélites). No Brasil, encontrei o modelo RKB43 à venda nas Casas Bahia por R$3.184.

Se curtirem o vídeo, não esqueçam de dar um joinha lá no YouTube e compartilhá-lo com parentes/amigos que também podem enfrentar problemas com o Wi-Fi em casa. 😉