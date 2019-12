Saudades do iPod? Não, não me refiro ao iPod touch (que, para a surpresa de muitos, ainda está à venda), e sim à experiência tradicional do reprodutor de músicas da Apple com a sua velha e boa Click Wheel.

Há algumas semanas, o mundo ficou encantado com o projeto de um aplicativo que levaria a experiência ao iPhone.

Agora, um outro desenvolvedor parece ter encontrado a chave para levar o app ao mundo real — e ele já está entre nós, sob o nome Rewound.

Desenvolvido por Louis Anslow, da “agência de ideias” Rethought, o Rewound usa temas especiais para transformar seu iPhone não só em um iPod, mas em qualquer reprodutor de MP3 popular no início dos anos 2000. Essa foi a forma encontrada pelo desenvolvedor para não ter o app retirado da loja pela Apple — já que o tema do iPod é baixado separadamente do aplicativo, o software em si não desrespeita nenhuma propriedade intelectual da Maçã.

my iPhone is now an iPod pic.twitter.com/3EXQKVmxvS — Tom Warren (@tomwarren) December 10, 2019 Meu iPhone agora é um iPod.

A coisa toda, inclusive, é mais desenvolvida do que você pode imaginar, contando até mesmo com feedback háptico personalizado para simular exatamente a nostálgica sensação de deslizar os dedos pela Click Wheel. Por ora, o Rewound conecta-se apenas ao Apple Music, mas Anslow afirmou ter planos de integrar o Spotify ao aplicativo em breve.

O Rewound pode ser baixado gratuitamente na App Store, com uma compra interna de R$8 para liberar alguns recursos adicionais. Vale a pena conferir!

via The Verge