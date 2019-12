As atualizações de apps mais recentes incluem novidades de alguns softwares da Apple bem populares, como a suíte Final Cut Pro (a qual inclui o FCP em si, o Motion e o Compressor). Além disso, a companhia também lançou novas versões do GarageBand (para macOS) e do Xcode, como veremos a seguir.

Para além dos apps da Maçã, a Adobe implantou o recurso de importação direta de imagens para o Lightroom.

Ademais, o navegador Google Chrome, o TV Time e os apps Carteira Digital de Trânsito e Drafts também foram atualizados com boas novidades. Vamos a elas?

Final Cut Pro

O app de edição de vídeo profissional da Maçã foi atualizado com uma série de correções e melhorias, incluindo as seguintes:

Impede um problema que podia levar à exibição de distorções visuais na tela de sistemas com placas gráficas NVIDIA com a preferência de acessibilidade “Reduzir transparência” disponível.

Corrige um problema que impedia a exibição da mídia no navegador da biblioteca de fotos ao usar o Final Cut Pro no macOS Catalina.

Corrige um problema que carregava um projeto incorreto na linha do tempo.

Resolve um problema no qual as miniaturas não eram atualizadas ao percorrer títulos, geradores e transições no navegador.

Melhora a estabilidade ao compartilhar.

Melhora a estabilidade ao deslizar a mídia no navegador.

Melhora a confiabilidade ao trabalhar com mídia Sony XAVC.

Melhora a confiabilidade ao importar e exportar legendas CEA 608.

Motion

O software de efeitos especiais da Maçã também ganhou um trato recentemente. Assim como o FCP, o Motion recebeu algumas correções e melhorias:

Corrige um problema no qual o HUD não aparecia ao usar o comportamento Aumentar/Diminuir.

Corrige um problema em que a opção de menu “Substituição de Espaço de Cores” não estava disponível ao trabalhar no WCG .

Corrige um problema no qual o texto 3D com transparência poderia exibir distorções.

Impede um problema que podia levar à exibição de distorções visuais na tela de sistemas com placas gráficas NVIDIA quando a preferência de acessibilidade “Reduzir Transparência” está ativa.

Melhora a estabilidade ao compartilhar projetos.

Melhora a confiabilidade ao inserir texto em coreano.

Compressor

O último app da suíte do FCP também ganhou correções e melhorias:

Melhora a estabilidade ao usar o recurso “Reverse Telecine”.

Melhora a confiabilidade ao importar metadados Dolby Vision.

Corrige um problema no qual um erro era relatado erroneamente ao aplicar os metadados do Dolby Vision a um pacote criado para a iTunes Store.

Corrige um problema no qual um erro era relatado erroneamente ao verificar um pacote criado para a iTunes Store.

GarageBand

Aqui, aparentemente nenhum destaque. De acordo com as notas de liberação da atualização 10.3.4 do GarageBand, foram feitas apenas “melhorias de estabilidade e correções de erros”.

Xcode

Como de costume, sempre que a Apple libera atualizações para os seus principais softwares (iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS), ela também lança uma nova versão do Xcode, o qual é voltado para o desenvolvimento de apps.

Além disso, o app ganhou suporte à Touch Bar de segunda geração (do MacBook Pro de 16 polegadas, com a tecla Esc e o Touch ID separados) para simular animações no teclado interativo.

Adobe Lightroom

A Adobe anunciou que o Lightroom para iOS está ganhando um novo recurso que permite ao usuário importar fotos diretamente para o app em iPhones e iPads. A novidade havia sido divulgada no mês passado, mas só agora foi implantada definitivamente no aplicativo.

Com isso, quando você conecta um adaptador Lightning para SD ou Lightning para USB 3.0 ao iPhone (ou um leitor de cartão USB-C ao iPad), é possível importar arquivos RAW diretamente para o Lightroom sem a necessidade de fazer uma cópia extra no app Fotos do iOS — o que custava tempo e, claro, armazenamento. Uma vez importadas diretamente para o Lightroom, as imagens podem ser editadas imediatamente e, ainda, salvas na Creative Cloud em todos os seus dispositivos conectados à sua conta da Adobe.

Além disso, o app também ganhou novos recursos de exportação e aprimoramentos para os álbuns compartilhados. Com as opções avançadas de exportação, agora é possível selecionar o tipo de arquivo, as dimensões de pixel, a compactação, a marca d’água e, ainda, uma opção para exportar vários arquivos simultaneamente, entre outros.

Google Chrome

O navegador da gigante de Mountain View foi atualizado tanto nas plataformas móveis quanto para notebooks/desktops com uma novidade bem interessante: verificação de vazamento de credenciais.

Caso verifique que sua identidade foi vazada, o navegador sugerirá imediatamente que você altere a sua senha em todos os sites onde ela foi usada. O recurso foi introduzido, inicialmente, como uma extensão do Google no começo deste ano; logo em seguida, ela integrou o gerenciador de senhas do Google e agora é uma função nativa do Chrome.

A versão para desktops também ganhou outro recurso de segurança muito importante: proteção contra phishing em tempo real. Anteriormente, o Chrome possuía uma janela de 30 minutos entre cada verificação, o que fazia com que diversos sites passassem pelo filtro do navegador; com a atualização, usuários serão notificados com ainda mais ênfase sobre os sites maliciosos.

Ademais, o Chrome agora também protege a suas senhas mesmo que o recurso de sincronização do navegador esteja desativado. Ainda pensando na sua segurança, ele agora exibe melhor as informações de perfis em dispositivos compartilhados por mais de uma pessoa, contribuindo para que os usuários não salvem informações na conta errada. De acordo com a empresa, a alteração é apenas visual e não interfere nas configurações de sincronização.

TV Time

A ferramenta para organizar filmes e séries TV Time também foi atualizada recentemente — porém as mudanças são mais estéticas do que funcionais. Assim, agora o app sincroniza automaticamente entre o Modo Claro e Escuro de acordo com as configurações do iPhone/iPad.

Para ativar/desativar a opção, basta abrir o app e ir em: Perfil » Configurações » App. Caso você queira desabilitar a sincronização automática, é possível selecionar um dos dois temas como padrão.

Aos interessados, recentemente nós fizemos um vídeo mostrando todos os detalhes do app:

Carteira Digital de Trânsito

Pessoalmente, eu consigo sair de casa tranquilo sem a minha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) — se eu estiver com o meu iPhone. O app da Carteira Digital de Trânsito é uma ferramenta bem simples e pode ser bem importante para salvar-lhe em um momento de necessidade. Já estava na hora, porém, de o app ganhar uma repaginada, e foi exatamente isso que o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) fez com o app.

Além de um novo design bastante intuitivo, o app ganhou uma nova seção de “Notificações” onde o usuário pode conferir algumas informações importantes sobre a sua carteira e/ou veículo (caso você esteja num estado com suporte para incluir dados da CRLV ), como recall e o vencimento da CNH.

Drafts

O app de texto Drafts (compatível com Macs, iPhones, iPads e Apple Watches) ganhou, na sua última atualização, suporte para novas ações de compartilhamento, facilitando abrir ou enviar documentos para outros apps. A opção já vinha sendo usada em iPhones e iPads, mas agora se expandiu para todos os dispositivos compatíveis.

Sendo assim, o Drafts para Mac agora inclui os seguintes grupos de ações: Básico, Edição, Remarcação, Ferramentas e Processamento. Há, ainda, a ação para Rascunhos, pela qual você pode encontrar um repositório de complementos para aumentar ainda mais a integração com outros apps.

Por exemplo, você pode integrar o Drafts ao WordPress para publicar diretamente dos rascunhos do app no seu blog. Além disso, é possível conectá-lo ao app Things para transpor o texto criado como uma tarefa neste software.

A versão 16 do Drafts para Mac também inclui outras correções e melhorias, como mudar o comportamento das janelas e filtrá-las por tags, textos, etc.