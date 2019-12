O novo Mac Pro aterrissou ontem nos Estados Unidos e certamente se tornou o assunto do momento pela segunda vez neste ano (a primeira foi junho passado, quando ele foi anunciado). Como amplamente divulgado, a nova (e cara) workstation da Maçã é o Mac mais poderoso de todos os tempos — todo esse poder, porém, também deve gerar muito calor.

Pensando justamente no melhor funcionamento do Mac Pro e do Pro Display XDR, os engenheiros da Apple precisaram encontrar novas maneiras de lidar com o calor e evitar superaquecimento (algo que poderia atrapalhar consideravelmente a performance das duas novas sensações do momento), as quais foram reveladas pelos executivos da Apple John Ternus e Chris Ligtenberg ao Popular Mecanics.

Na realidade, já sabemos que algumas características do design do Mac Pro e do novo display da Maçã foram feitas pensando justamente no uso desses produtos, não na estética. Nesse sentido, o chassi da máquina está diretamente relacionado ao gerenciamento da temperatura — e, no Pro Display XDR, ao fato de que ele pode usado tanto horizontal quanto verticalmente, inibindo que a orientação atrapalhe a ventilação, como disse Ternus:

[O padrão] nos dá muita área de superfície, o que é extremamente benéfico. [Para o display], queríamos um fluxo [de ar livre] através dos canais, independentemente da orientação.

Traseira do Pro Display XDR

Tal mudança no design externo do Mac Pro também foi necessária pois as soluções anteriormente típicas (como o formato cilíndrico do modo da workstation lançado em 2013) não eram suficientes, segundo Ligtenberg:

É muito fácil prender o ar nos canais. Uma solução comum, passivamente, é ter um gabinete aletado, um dissipador de calor. Isso não foi possível [no novo Mac Pro].

O design externo do Mac Pro funciona junto a outro componente da máquina: as ventoinhas. Existem pequenos ventiladores tanto na workstation quanto no Pro Display XDR para resfriar determinados componentes. Combinando o design termodinâmico e as ventoinhas, o novo Mac Pro possui um fluxo de ar 20% maior do que o modelo anterior, mantendo-o também tão silencioso quanto graças à redistribuição das pás em termos de BPF , descreve Ligtenberg:

Anos atrás, começamos a redistribuir as lâminas. Elas ainda são dinamicamente equilibradas, mas na verdade são randomizadas em termos de BPF. Portanto, você não recebe harmônicos enormes que tendem a ser super-irritantes.

Com isso, é possível dizer que o novo Mac Pro é uma máquina tão poderosa quanto funcional, pois todos os detalhes foram realmente “pensados para a expansão”.

Documentos de suporte do Mac Pro

Com o início das vendas do novo Mac Pro, a Apple começou a compartilhar os documentos de suporte da máquina, os quais vão desde a instalação e a substituição de peças da workstation a recomendações de uso de placas gráficas, como a Afterburner.

A Apple alerta que os danos causados por alguma falha decorrente de não seguir tais instruções fornecidas para a substituição de componentes do Mac Pro não são cobertos pela garantia. Portanto, se você pagou R$429 mil pela sua máquina e não quer ter que levá-la para serviços técnicos de terceiros, é melhor seguir bem as orientações a seguir.

Há, também, novos documentos de suporte para o Pro Display XDR:

Ainda sobre o Pro Display XDR, vai aqui uma curiosidade (necessária): se você optou pelo display com vidro de nanotextura (que custa R$54.000), é imprescindível a utilização do pano de microfibra especial que acompanha o produto para realizar a limpeza da tela.

A Apple avisa que aos proprietários do display para nunca usar outros panos na limpeza do vidro (mesmo o padrão) e, se o pano de microfibra que acompanha o Pro Display XDR for perdido, o usuário deverá entrar em contato com o suporte da Apple para que seja enviado outro; porém, não se sabe quanto a companhia cobrará pelo pano exclusivo que limpa o display.

O que o difere dos outros panos de microfibra? Não sabemos, mas você não vai querer apostar para ver, ou vai?

via AppleInsider; MacRumors: 1, 2 | imagem: Australian Online News